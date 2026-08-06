New Mexico, Epstein belgeleri için ABD Adalet Bakanlığı'na dava açtı

ABD'nin New Mexico eyaleti, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in eyalet sınırları içinde işlendiği öne sürülen suçlara yönelik soruşturmada belgelere sansürsüz erişim sağlamak amacıyla ABD Adalet Bakanlığına dava açtı.

New Mexico Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Adalet Bakanlığının ellerindeki belgeleri vermeyi reddetmesinin İdari Usul Yasası'nın ihlali ve eyaletin sınırları içindeki suçlara ilişkin yargılama yetkisine müdahale olduğu savunuldu.

Dava dilekçesinde, ABD Adalet Bakanlığının bilgi paylaşımını reddetme kararının hukuka aykırı ilan edilmesi ve belgelerin eyalete sansürsüz şekilde verilmesi istendi.

"Gecikme, soruşturmaya ve adalete zarar veriyor"

New Mexico Başsavcısı Raul Torrez, yaptığı açıklamada, mağdurları koruma ve eyalette işlenen suçları soruşturma sorumluluklarının bulunduğunu belirterek, "Olası suçların, mağdurların ve tanıkların tespiti için kritik önem taşıyan kayıtlara erişim hususunda Adalet Bakanlığından işbirliği istedik. Yaşanan gecikme, ceza soruşturmamıza doğrudan zarar veriyor ve Epstein mağdurlarının hak ettiği adaleti geciktiriyor." ifadelerini kullandı.

Dilekçede, Epstein'in Zorro Ranch mülkünü 25 yıldan uzun süre düzenli kullandığına, kamuoyuna yansıyan dava dosyalarında da New Mexico ve bu mülke dair binlerce atfın yer aldığına işaret edildi.

Ayrıca federal kayıtlarda mülkle ve Epstein ile Ghislaine Maxwell bağlantılı kişilerle ilişkili insan ticareti, cinsel istismar ve diğer suçlara ait delillerin bulunduğu öne sürüldü.

Federal savcıların soruşturmanın durdurulmasını istedikleri belirtildi

Dilekçede, federal savcıların 2019 yılında New Mexico yetkililerinden yürütmekte oldukları soruşturmayı durdurmalarını talep ettikleri, kendi soruşturmaları tamamlandığında ilgili bilgileri paylaşacaklarını bildirdikleri ancak bu bilgilerin aradan geçen sürede eyalete aktarılmadığı belirtildi.

Soruşturmayı yeniden başlatan New Mexico kolluk kuvvetlerinin, Zorro Ranch'te ilk kez arama gerçekleştirdiği ve incelemelerini sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılmadığını açıklamıştı. Büro, ayrıca Epstein'in hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının suçlarına ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü yönündeki iddialara rağmen hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA