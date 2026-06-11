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İran: ABD Saldırıları 20.000 Kişinin İçme Suyuna Erişimini Etkiledi

İran: ABD Saldırıları 20.000 Kişinin İçme Suyuna Erişimini Etkiledi
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ABD'nin İran'ın Hürmüzgan eyaletine düzenlediği saldırılarda iki su deposu hasar gördü, yaklaşık 20 bin kişinin içme suyuna erişimi kesildi. İranlı yetkililer saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirirken, ABD Merkez Komutanlığı 'orantılı yanıt' verdiklerini açıkladı.

TAHRAN, 11 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin çarşamba günü erken saatlerde İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine düzenlediği saldırılarda iki su deposunun zarar gördüğü ve yaklaşık 20.000 kişinin içme suyuna erişiminin kesildiği veya aksadığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Hürmüzgan Başsavcısı Mücteba Kahraman, Sirik ilçesinde biri 2.000 metreküp, diğeri 500 metreküp kapasiteli iki su deposunun hasar gördüğünü açıkladı.

Sivil su tesislerine yönelik saldırıyı savaş suçu olarak niteleyen Kahraman, yasal yollara başvuracaklarını belirtti.

Çarşamba günü X üzerinden yaptığı açıklamada İran'a yeni saldırılar düzenlediklerini bildiren ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Ordusu'na ait Apache helikopterinin düşürülmesine ve ABD güçleri ve ticari gemilere yönelik saldırılara "orantılı yanıt" verdiklerini ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da çarşamba günü erken saatlerde Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD üslerine füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Açıklamada, İran'ın Cask ve Sirik ilçelerine ve Keşm Adası'na yönelik ABD saldırıları doğrulanırken, Sirik'teki bir iletişim kulesi ile iki su deposunun hasar gördüğü ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
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