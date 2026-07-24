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ABD'den İran'a 13. Gece Üst Üste Saldırı: Trump Büyük Operasyon Sinyali Verdi

ABD'den İran'a 13. Gece Üst Üste Saldırı: Trump Büyük Operasyon Sinyali Verdi
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a 13. gece üst üste düzenlediği saldırılarla Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığına yönelen tehditleri azaltmayı hedeflediğini duyurdu. Başkan Trump, İran'a karşı büyük savaş operasyonlarını yeniden başlatmayı düşündüğünü ve önceki 'Destansı Öfke Operasyonu'ndan daha büyük saldırılar olabileceğini belirtti.

WASHINGTON, 24 Temmuz (Xinhua) -- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a art arda 13. gece de yeni saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Komutanlığın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, perşembe günü Washington saatiyle 18.45'de başlatılan son saldırıların, " İran'a bedel ödetmek ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndaki ticari deniz taşımacılığına yönelik tehditlerini azaltmak amacıyla gerçekleştirildiği" belirtildi.

Komutanlığın başka bir açıklamasında ise İran'a yönelik deniz ablukasının yeniden başladığı ay başından bu yana 12 ticari geminin rotasının değiştirildiği ve bir geminin İran limanlarına veya kıyı bölgelerine giriş çıkış yapmasının engellendiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump perşembe günü ABD merkezli haber sitesi Axios'a yaptığı açıklamada, İran'a yönelik büyük savaş operasyonlarını yeniden başlatmayı düşündüğünü söyledi. Trump, bu kapsamda 28 Şubat'ta başlatılan "Destansı Öfke Operasyonu'ndan" daha büyük saldırıların gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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