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ABD savaş gemisinde günlerce elektrik kesintisi

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Washington Post, ABD donanmasına ait USS Benfold muhribinin Güney Çin Denizi'nde jeneratör arızası nedeniyle günlerce elektriksiz kaldığını, mürettebatın temel ihtiyaçlarda sıkıntı yaşadığını bildirdi.

ABD donanmasına ait "USS Benfold" adlı muhribin geçen ay Güney Çin Denizi'nde günlerce elektriksiz kaldığı açıklandı.

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD donanmasına bağlı 7. Filonun Sözcüsü Komutan Matthew Comer, Güney Çin Denizi'nde konuşlu USS Benfold'a ilişkin açıklama yaptı.

Comer, 24 Temmuz'da "jeneratörlerde meydana gelen mühendislik arızası" nedeniyle gemide elektriklerin tamamen kesildiğini belirtti.

Mürettebatın günlerce içme suyu, gıda, tuvalet ve klima konusunda sıkıntı yaşadığını ifade eden Comer, öte yandan hiçbir askerin yaralanmadığını aktardı.

Comer, Filipinler'deki bir limana çekilen gemiye elektriğin ancak 30 Temmuz'da yeniden sağlanabildiğini ve bir hafta sonra da operasyonlarına döndüğünü kaydetti.

Geminin bağlı bulunduğu taarruz grubu, ABD kamuoyunda son haftalarda mürettebatın yaşam koşullarına ilişkin endişeler nedeniyle tartışma konusu olan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerini almak için Orta Doğu'ya ilerliyor.

Kaynak: AA
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