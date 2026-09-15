ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lübnan’ın güneyindeki iki beldeyi ziyaret etti

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa, Lübnan'ın güneyindeki Batı Zavtar beldesi ile Kaakiyat el-Cisr beldesinde oluşturulan geçici geçidi ziyaret etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberibe göre, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi İsa, Lübnan hükümetine bağlı Kalkınma ve İmar Konseyi'nden bir heyet eşliğinde Batı Zavtar beldesi ile Kaakiyat el-Cisr beldesinde oluşturulan geçitte incelemelerde bulundu.

Sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen ziyaretin, 2006 Lübnan savaşından bu yana bir ABD büyükelçisinin bölgeye yaptığı ilk ziyaret olduğuna işaret edildi.

Kaakıyye el-Cisr beldesini ziyaret eden Büyükelçi İsa, İsrail'in geçen mart ayında düzenlediği hava saldırılarında yıkılan köprünün yerine inşa edilen geçici ve yeni ulaşım güzergahında incelemelere bulundu ve bilgi aldı.

ABD Büyükelçisi ayrıca Batı Zavtar beldesinde İsrail bombardımanı ve hava saldırılarında zarar gören Beşarat Kilisesi'ni ziyaret etti. İsa'nın ziyareti sırasında İsrail'e ait bir insansız hava aracının kilisenin üzerinde uçuş yaptığı belirtildi.

Batı Zavtar Belediye Başkanı ABD İzzeddin ile bir araya gelen ABD Büyükelçisi İsa, bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

İzzeddin görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ABD Büyükelçisinin kendisine bölgenin yeniden imar edileceği konusunda söz verdiğini ancak bunun için bir süre belirtmediğini söyledi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden ziyarete ilişkin yapılan açıklamada Büyükelçi İsa'nın şu ifadelerine yer verildi:

"Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiğim ziyaret, burada yaşayan yerel toplulukların karşı karşıya olduğu zorlukları doğrudan görmemi sağladı. Yerinden edilme ve belirsizlikten zarar gören bölge sakinleriyle güçlü bir dayanışma içindeyim. Evlerine dönme ve hayatlarını güvenli ve onurlu bir şekilde yeniden kurma yönündeki acil arzularını anlıyorum."

Açıklamada ayrıca, "ABD, devlet otoritesini güçlendirmek, sivilleri korumak, hizmet sunmak ve kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak koşulları oluşturmak amacıyla Lübnan hükümetini ve Lübnan ordusunu desteklemeye kararlıdır. Lübnan'ın güneyinde daha fazla güvenlik ve istikrarı desteklemek için ilgili tüm taraflarla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Lübnan Ulaştırma Bakanlığı, Litani Nehri üzerindeki Kaakıyye el-Cisr beldesinde geçici ulaşım güzergahının trafiğe açıldığını duyurmuş, bu adımla Nebatiye ve Bint Cübeyl ilçeleri arasındaki doğrudan bağlantının yeniden sağlandığı ve güneydeki beldeler arasındaki ulaşımın kolaylaştırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA