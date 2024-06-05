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ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı!

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ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendi. Lübnan ordusunun X hesabından yaptığı açıklamada, ateş açan kişinin Suriye uyruklu olduğu, saldırganın Lübnan güçleri tarafından vurularak yaralandığı ve ardından tedavi amaçlı olarak hastaneye nakledildiği ifade edildi. Yaşanan bu gelişmelerin beraberinde soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı!

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Lübnan ordusu konuyla alakalı X hesabından yaptığı açıklamada, Büyükelçiliğe ateş açan kişinin Suriye uyruklu olduğunu belirtti. Saldırganın Lübnan güçleri tarafından vurularak yaralı olarak ele geçirildiği ve ardından tedavi amaçlı hastaneye naklinin yapıldığı ifade edildi.

ORDU GÜVENLİĞİ SAĞLADI

Olayla alakalı Büyükelçilik çevresine konuşlandırılan ordu birliklerinin çevrede inceleme yaptığı ve bölgenin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.

Öte yandan, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin X hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada da büyükelçiliğin girişine yakın bir yerde, "hafif silahlarla ateş açıldığı" bildirildi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı!

Açıklamada, "Lübnan Ordusu, İç Güvenlik Birimleri ve güvenlik ekibimizin hızlı tepkisi sayesinde Büyükelçiliğimiz ve ekibimiz güvende." ifadelerine yer verildi.

Soruşturmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, Lübnan'daki kolluk kuvvetleriyle yakın temasın sürdüğü kaydedildi.

Saldırıya ilişkin soruşturmanın ise devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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