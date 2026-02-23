Haberler

Lübnan LBC televizyonu: ABD, Beyrut Büyükelçiliğindeki onlarca çalışanını tahliye etti

Güncelleme:
Lübnan'da yayın yapan LBC televizyonu, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinde görevli onlarca çalışanın, güvenlik sebebiyle tahliye edildiğini bildirdi.

Lübnan'da yayın yapan LBC televizyonu, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinde görevli onlarca çalışanın tahliye edildiğini belirtti.

LBC'nin haberine göre, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinde görevli onlarca çalışan bugün Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı üzerinden ülkeden ayrıldı.

Haberde, tahliyenin muhtemel gelişmeler doğrultusunda ihtiyati bir tedbir kapsamında gerçekleştirildiği, gelişmeyle ilgili ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin bir açıklama yapabileceği ifade edildi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden ise henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

