ABD: Lübnan ve İsrail'deki büyükelçiliklerimiz, barış için Ürdün'de bir araya geldi

ABD'nin Beyrut ve Tel Aviv büyükelçilikleri, Washington'un Lübnan ile İsrail'i, diplomasi ve diyalog yoluyla sürdürülebilir ve etkili bir barış sürecinde desteklemeye kararlı olduğunu vurguladı.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinin, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ABD'nin Beyrut ve Tel Aviv büyükelçilerinin "bölgede barış" için hafta sonu Ürdün'de bir araya geldiği belirtildi.

Paylaşımda, "Beyrut ve Tel Aviv büyükelçilikleri, Washington'un Lübnan ile İsrail'i, diplomasi ve diyalog yoluyla sürdürülebilir ve etkili bir barış sürecinde desteklemeye kararlı olduğunu vurgular." ifadesi yer aldı.

İsrail ile müzakereler

ABD ve Avrupa'nın baskıları sonucu başlayan İsrail'le müzakere süreci, 2025'te dikkati çeken ve tartışmalara neden olan konulardan biri oldu.

İsrail ve Lübnan 3 Aralık 2025'te, "Mekanizma" olarak bilinen Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin toplantılarına karşılıklı sivil temsilci gönderme kararı alarak, müzakere sürecini yeni bir aşamaya taşıdı.

Lübnan heyetine sivil temsilci olarak atanan Büyükelçi Simon Kerem'in yetkileri ile müzakerelerin gündemi, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, görüşmelerde ülkenin egemenliğinden ödün verilmeyeceğini belirtirken, Hizbullah'ın Genel Sekreteri Naim Kasım ise sivil temsilci kararının "hata ve İsrail lehine taviz" olduğunu savundu.

Taraflar masaya birbirinden uzak önceliklerle gelirken, AA'ya konuşan uzmanlara göre İsrail, sınır hattını "ekonomik bölge" söylemi altında güvenlik gerekçeleriyle yeniden düzenlemeyi hedefliyor, Lübnan ise kalıcı ateşkes, saldırıların durması ve işgalin son bulmasını müzakerelerin merkezine koyuyor.