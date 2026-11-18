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ABD'de Apple, Microsoft, United Airlines ve Chase Bank gibi şirketlerin yanı sıra Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik aksaklıkların siber saldırılarla bağlantılı olabileceği yönündeki tartışmalar üzerine, ABD'li siyasetçiler, olayların nedenine ilişkin yönetimden ve ilgili kurumlardan şeffaflık talep etti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, son dönemde farklı şirket ve federal kurumların hizmetlerinde yaşanan ve daha sonra giderilen teknik sorunlar, Kongre üyelerinin konuya ilişkin yönetimden ve ilgili kurumlardan bilgilendirme talep etmesine neden oldu.

Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşananların tesadüf olması halinde bunun "dünya tarihindeki en büyük tesadüf" olacağını belirterek, olayların arka planında ne yaşandığına ilişkin Kongreye bilgilendirme yapılmasını istedi.

Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD halkının hizmet kesintileriyle ilgili gelişmeleri gördüğünü ancak kendilerine tüm gerçeklerin anlatılmadığını düşündüğünü ifade ederek, etkilenen şirketler ve federal kurumlardan tam şeffaflık beklediğini vurguladı.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries ise yaşananların altyapı sorunlarından mı yoksa kötü niyetli bir faaliyetten mi kaynaklandığının henüz netlik kazanmadığını belirterek, Kongrenin iki kanadının birlikte bilgilendirilmesi çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy de şirketlerdeki kesintilerin bilgisayar korsanlarından kaynaklandığına inandığını aktararak, Microsoft ve Chase Bank'te yaşanan sorunlara işaret etti.

Kennedy, aksaklıkların muhtemelen yapay zekayla bağlantılı olduğunu öne sürerken olayların koordineli siber saldırılardan kaynaklandığına ilişkin herhangi bir kanıt görmediğinin de altını çizdi.

Eski Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Fox News'e verdiği demeçte Beyaz Saray yönetimine konuyla ilgili "şeffaflık" çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

ABD'de son dönemde Microsoft, Apple ve United Airlines gibi şirketlerin yanı sıra federal kurumların dijital sistemlerinde de çeşitli teknik aksaklıklar yaşandı.

Microsoft'un Outlook, Teams ve Copilot gibi hizmetlerini etkileyen küresel kesinti nedeniyle kullanıcılar e-posta ve iş araçlarına erişimde sorun yaşarken, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) hava trafik kontrol sistemindeki iletişim sorunları ülke genelinde uçuşların yaklaşık birkaç saatliğine durdurulmasına ve çok sayıda uçuşun aksamasına yol açtı.

United Airlines'ın kalkış yönetim sisteminde yaşanan uzun süreli arıza yaklaşık 150 uçuşun gecikmesine neden olurken, ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase'in yazılım hatası bazı müşterilerin çevrim içi bankacılık hizmetlerine ve para transfer sistemine erişimini aksattı.

Apple'da ise şirket içi bir güncellemeden kaynaklanan sorunlar App Store, Apple Music, AppleCare, iCloud ve Apple Pay hizmetlerini etkilerken, Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) kurum içi gizli iletişim ağı da planlı bakım çalışmaları sırasında geçici olarak kesintiye uğradı.

ABD yönetiminden teknik aksaklıklara yanıt

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinler'de düzenlediği basın toplantısında, yaşanan teknik aksaklıkların birbiriyle bağlantılı olduğuna veya siber saldırılardan kaynaklandığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığını belirtmişti.

Bu olayların siber suçluların, bilgisayar korsanlarının, başka bir ülkenin veya herhangi bir kötü niyetli aktörün işi olduğuna ilişkin de kanıt bulunmadığını aktaran Rubio, her olayın kendine özgü nedenleri olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA