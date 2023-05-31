ABD'li Özel Astronotlar Uzay İstasyonu Görevini Tamamlayıp Dünya'ya Döndü

Axiom Space'in dört özel astronotunu taşıyan SpaceX'in Dragon uzay aracı, Salı günü ABD'nin Florida eyaletinin kıyılarına güvenli bir şekilde inerek Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yönelik tamamen özel girişimli ikinci astronot görevini tamamladı.

Axiom Space'in dört özel astronotunu taşıyan SpaceX'in Dragon uzay aracı, Salı günü ABD'nin Florida eyaletinin kıyılarına güvenli bir şekilde inerek Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yönelik tamamen özel girişimli ikinci astronot görevini tamamladı.

Dragon uzay aracı, Salı günü doğu saati ile 11.05'te (16.05 GMT) ISS'den otonom olarak ayrıldı. Uzay aracı yaklaşık 12 saatlik bir yolculuktan sonra Dünya atmosferine girdi ve doğu saatiyle 23.04'te (Çarşamba günü 04.04 GMT) Florida kıyılarına iniş yaptı.

21 Mayıs'ta astronotlar Peggy Whitson, John Shoffner, Ali Alqarni ve Rayyanah Barnawi, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzay istasyonuna uçtu.

Mürettebat, ISS'de sekiz gün geçirdi ve 3.331.440 mil (5.330.304 km) seyahat ederek Dünya'nın yörüngesinde 126 kez döndü.

Axiom Space'e göre mürettebat, görev sırasında 20'den fazla araştırma deneyi gerçekleştirdi ve mikro yerçekiminin insan vücudu üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için çalışmalar yaptı. Ekip ayrıca gelecekteki insanlı uzay uçuşu ve Dünya'daki yaşamı iyileştirme arayışlarında başvurulabilecek yeni teknolojilerin kullanımı için yöntemler oluşturdu.

Ax-2 kod adlı görev, Axiom Space'in 2022'deki ilk görevinden sonra ISS'ye yaptığı ikinci tamamen özel girişimli astronot görevi olma özelliğini taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Washington D.C.'den bildiriyor. (XHTV)