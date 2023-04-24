ABD'li bilim adamlarından ürküten rapor: O ilimizde 6.8 şiddetinde deprem olabilir

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremleri inceledi. Yaptıkları araştırmalar neticesinde büyük yıkıma uğrayan Malatya'da 6.8 şiddetinde yeni bir deprem beklediklerini ifade eden uzmanlar, Pütürge ilçesindeki fay hattına dikkat çekti.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden gelen bir grup bilim insanı bölgeye gelerek birtakım incelemelerde bulundu.

HATTIN BİR BÖLÜMÜNDE KIRILMA OLMADI

Jeofizikçiler, sarsıntılara sebep olan fay hattının bir bölümünde kırılma meydana gelmediğini ve sıkılaşmanın tespit edildiğini açıkladı. ABD'li bilim insanları, bu durumun başka bir depremi tetikleyebileceğini kaydetti.

PÜTÜRGE İLÇESİNİ İŞARET ETTİLER

Malatya'nın Pütürge ilçesine işaret eden uzmanlar, ilçe hattından geçen fayda kayma yaşanabileceğini tespit etti. Uzmanlar, bu kaymanın da 6,8 büyüklüğünde bir sarsıntıya neden olabileceğine dikkat çekti.

"NEREDE OLABİLECEĞİNİ BİLİYORUZ"

Sarsıntıların ardından yıkılan ve zarar gören binaları incelediklerini belirten Jeofizikçi Sylvain Barbot, "Enkazın fotoğraflarından gördüğümüz şey, betonun kendisinin bile parçalandığıydı. Bu deprem, bina yönetmeliklerinde öngörülenden daha fazla sarsıntı üretebilir ancak daha fazla araştırma yapmadan bilemeyiz. Meydana gelebilecek depremin zamanlamasını bilmiyoruz ancak nerede olabileceğini biliyoruz" dedi.