ABD Kongresi'nde Türkiye'yi şikayet eden Miçotakis, senatörler tarafından ayakta alkışlandı - Haberler

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ABD Kongresi'nde Türkiye'yi şikayet eden Miçotakis, senatörler tarafından ayakta alkışlandı

Haberler.com - Mesut Şahin - Güncel
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Biden ile yaptığı görüşmenin ardından ABD Kongresi'nde bir konuşma gerçekleştiren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi şikayet etti. Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia eden Miçotakis, Kıbrıs'ta da iki devletli çözüme yanaşmadıklarını ifade etti. Miçotakis'in Türkiye'yi hedef alan konuşması senatörler tarafından ayakta alkışlandı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis resmi ziyaretler için Abd'ye gitti. Yunan Başbakan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi. İkili görüşmenin ardından Biden, Oval Ofis'te görüştüğü Miçotakis ve ailesini Beyaz Saray'da düzenlediği resepsiyonda ağırladı.İki ülke arasındaki ilişkilerin kurulmasının 201. yılını kutladıklarını belirten Biden, Yunanistan'ın ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunu kaydetti.

ABD KONGRESİ'NDE SENATÖRLER SESLENDİ

Biden'ın başkentten ayrılmasının ardından Miçotakis ABD Kongresi'nde senatörlere seslendi. Miçotakis, konuşmasında Türkiye'ye karşı Akdeniz ve KKTC konularında açıklamalarda bulundu.

ABD Kongresi'nde Türkiye'yi şikayet eden Miçotakis, senatörler tarafından ayakta alkışlandı

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ, AYAKTA ALKIŞLANDI

Türkiye'nin Yunan hava sahasını sürekli ihlal ettiğini iddia eden Miçotakis, Ankara'nın bölgede provokatif bir duruş sergilediğini ve Kıbrıs'ta da iki devletli çözüme yanaşmadıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Buradan tüm otoriter liderlere bir mesaj göndermeliyiz. Bu nedenle son 48 yıldır bizi rahatsız eden bir konuya dikkat etmenizi rica ediyorum. Türkiye'nin işgali ve Kıbrıs'ın bölünmesi... İki devletli çözümü ve Kıbrıs'ın bölünmesini kabul etmeyeceğiz. Yunanistan her zaman komşularına dostluk eli uzatır ancak komşularımızla olan anlaşmazlıklarımızı çözmek için uluslararası hukukta tek bir çerçeve vardır. Ulusal egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı ihlal eden hiçbir eyleme izin vermeyeceğiz. Buna adalarımız üzerinde yapılan ihlal uçuşları da dahil. Bu yüzden bölgeye askeri teçhizat tedariki konusunda karar verirken, NATO'nun güneydoğu kanadındaki istikrarsızlık riskini göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum"

Miçotakis'in bu ifadeleri senatörler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

ABD Kongresi'nde Türkiye'yi şikayet eden Miçotakis, senatörler tarafından ayakta alkışlandı

ABD Kongresi'nde Türkiye'yi şikayet eden Miçotakis, senatörler tarafından ayakta alkışlandı

ABD Kongresi'nde Türkiye'yi şikayet eden Miçotakis, senatörler tarafından ayakta alkışlandı

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Yunanistan, ABD, Güncel, Haberler

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Yorumlar (6)

e colak:

Biz burdayız topunuz gelin, başka millet gibi bırakıp kaçmayız, sonuna kadar...................

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Mehmet Nur Kilinç:

küfrün dini birdir bunu uutmayın ABD Yeryüzünde en büyük şeytani enperyalist güç kendi çıkarları uğruna dünyanın yıkılmasına dahi sebep olur.

Cevap Yaz 1 39 Yayından Kaldır
Onder Yildiz:

vercekler gazı bunlarada sonra yunanistan Türkiye toprağı.

Cevap Yaz 2 36 Yayından Kaldır
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