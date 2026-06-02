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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'e verilen destek nedeniyle protesto edildi

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kongre'deki bütçe konuşması sırasında İsrail'e destek nedeniyle protestocular tarafından ikinci kez hedef alındı. Protestocular, Filistin'deki soykırım ve Lübnan'daki katliamları gerekçe gösterdi.

ABD Kongresi'nde bugün ikinci defa konuşması kesilen Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'e verilen destekten dolayı protesto edildi.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2027 mali yılı bütçe talebiyle ilgili olarak Temsilciler Meclisi Ödenekler Komitesi önünde ifade verdi.

Dışişleri Bakanı Rubio'nun Komitedeki açılış konuşmasına başlamasının hemen ardından salona giren bazı eylemciler, protesto gösterisinde bulundu.

Bir erkek protestocunun, "İsrail'e destek verme, Filistinliler hala bir soykırıma uğruyor. Şimdi de Lübnan'da katliam yapıyorlar." dediği duyuldu.

ABD'nin İsrail ile işbirliğini protesto eden eylemciler, bir süre slogan attıktan sonra salondan çıkarıldı.

Rubio, saatler önce ABD Senatosunda, konuşma yapacağı salonun koridorunda ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) dış yardım fonlarının sonlandırılması nedeniyle protesto edilmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
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