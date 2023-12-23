Türkiye'den ABD, Kanada ve bazı Arap ülkelerine vize muafiyeti

Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Kanada ve bazı Arap ülkeleri vatandaşlarına 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması Resmi Gazete'de yayımlandı.

90 GÜN VİZE MUAFİYETİ

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ABD, Kanada, Bahreyn Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Krallığı ve Umman Sultanlığı ülkelerinin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlandı.

Söz konusu kararın 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci Maddesi gereğince alındığı belirtildi.

YUNAN ADALARI'NDA KAPIDA VİZE DÖNEMİ

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sonrasında Türk vatandaşlarına kapıda vize müjdesi gelmişti. Yunan adalarına kapıdan 7 günlük vize uygulaması AB Komisyonunca onaylandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, AB'nin onayının ardından konuya ilişkin bir yönetmeliğin Yunan makamları tarafından hazırlandığını açıkladı