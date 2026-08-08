ABD: Leipzig İHA'sı Rusya Bağlantılı

ABD istihbaratının, Almanya'daki Leipzig/Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) Rusya ile bağlantılı olduğunu değerlendirdiği öne sürüldü.

Leipzig/Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos gecesi Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının yakınında patlayıcı yüklü İHA tespit edilmesinin ardından güvenlik önlemleri artırıldı ve havalimanı gece boyunca uçuşlara kapatıldı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, olaya ilişkin ABD istihbaratının ulaştığı değerlendirmeler aktarıldı.

Haberde, ABD istihbaratının söz konusu İHA'nın Rusya hükümetiyle bağlantılı olabileceğini değerlendirdiği ileri sürüldü.

Ayrıca ABD istihbaratının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun doğu kanadına yönelik oluşturduğu tehdidin arttığını değerlendirdiği de aktarıldı.

Putin'in gelecek birkaç yıl içinde NATO'nun kararlılığını sınamak amacıyla müttefik bir ülkeye yönelik "sınırlı bir saldırıya başvurabileceği" öne sürülen haberde, olası senaryolar arasında siber saldırı ve küçük çaplı kara harekatının bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA