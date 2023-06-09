ABD istihbaratına ait gizli belgeler sızdırıldı! Prens Selman, Biden'ı ABD ekonomisini mahvetmekle tehdit etmiş

ABD istihbaratına ait gizli belgeler ülke basınında sızdırıldı. Washington Post gazetesinin servis ettiği habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman birkaç ay önce Washington'la yaşanan 'petrol arzı' anlaşmazlığı nedeniyle ABD ekonomisini mahvetmekle tehdit etmiş.

Son dönemde tansiyonun yüksek olduğu Washington-Riyad ilişkileriyle ilgili dikkat çeken bir haber ABD basınında yayınlandı. Washington Post gazetesinin haberine göre, geçen sene iki ülke arasında yaşanan petrol krizi sırasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD ekonomisini mahvedeceğini söyleyerek açıkça Washington'ı tehdit etti.

OPEC+ GRUBUNUN ALDIĞI KARAR ABD'NİN HOŞUNA GİTMEDİ

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, 5 Ekim'de düzenlenen toplantıda günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu söylemiş ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.

"ARTIK ABD YÖNETİMİYLE UĞRAŞMAYACAĞIM"

İki ülke arasında tansiyonun tırmanmasına yol açan kriz sırasında diplomatik ve ılımlı açıklamalar yapan Suudi Arabistan'ın kapalı kapılar ardında ABD'ye çok sert uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı. Washington Post'un ele geçirdiği istihbarata ait gizli belgelere göre Prens Selman, ABD'nin misillemede bulunması halinde ülkesinin ABD ekonomisi için çok ciddi sonuçlara yol açacak adımlar atacağını bir araya geldiği yetkililere iletti. Selman'ın "Artık ABD yönetimiyle uğraşmayacağım" diyerek ABD'yle köprüleri atacağını söylediği de aktarıldı.

Haberde, ABD yönetiminin tansiyonu düşürmeye çalışması sonucu ikili temasların sürdüğü belirtilerek Prens Selman'ın bu hafta Cidde'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştüğü hatırlatıldı. Haberle ilgili açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir sözcü, Suudi Arabistan'la birçok konuda işbirliğinin devam ettiğini kaydetti.

İLK GERİLİM DEĞİL

Biden ve Selman arasında ilişkiler, ABD Başkanı'nın adaylık sürecinde Suudi Arabistan'la ilgili gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda yaptığı sert açıklamalar nedeniyle baştan beri gergindi. O dönemde bizzat Suudi Prens'i hedef alarak "Hesap soracağız" diyen Biden, geçen temmuzda Suudi Arabistan ziyaretinde Prens Selman'la bir araya gelmiş ve büyük tepki çekmişti.

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında enerji kaynağı arayışındaki ABD yönetiminin, Suudi Arabistan'la ilişkileri düzeltmeye çalıştığı yorumları bir süredir gündemde.