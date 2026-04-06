İran'ın Körfez Ülkelerine Saldırıları Artıyor

İran, ABD ve İsrail'e misillemelerinde Körfez ülkelerini ve Ürdün'ü hedef almayı sürdürürken, Tahran'ın son günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ve Kuveyt'e yaptığı saldırılarda artış, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarda ise düşüş gözlemleniyor.

Anadolu Ajansı (AA), BAE, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Umman'ın savunma ve içişleri bakanlıklarının sosyal medya hesaplarının paylaştığı verileri derledi.

İran, 28 Şubat'tan bu yana sürdürdüğü misilleme konseptinde, Körfez ülkelerini 5 bin 558 füze ve insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

Söz konusu saldırıların sırasıyla 2 bin 722 ile BAE'ye, 1089 ile Kuveyt'e ve 893 ile Suudi Arabistan'a yöneldiği görülüyor.

BAE'ye yönelik saldırılarda 28 Mart itibarıyla artış görülmeye başlandı ve 3 Nisan'a dek saldırılar her gün ortalama 47 saldırıyla devam etti. 3 Nisan'da ise saldırılar ortalama 69'a çıktı ve artış örüntüsü devam etti.

Aynı şekilde Kuveyt'e saldırılar da 3 Nisan'dan itibaren artış gösterdi. 28 Mart-2 Nisan arasında Kuveyt'e her gün ortalama 16 saldırı yapılırken, bu sayı 3-5 Nisan tarihlerinde günlük ortalama 35'e yükseldi.

Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar azaldı

Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ise 16 Mart'ta 98 ile en yüksek noktaya ulaşmıştı. Sonrasında düşen ve 24-27 Mart'ta artış eğilimi gösteren saldırıların özellikle 1 Nisan'dan bu yana azaldığı görülüyor.

4 Nisan'da saldırı olduğuna dair bir açıklamada bulunmayan Suudi Arabistan, 5 Nisan'da 1 ve bugün ise sadece 2 saldırı gerçekleştiğini açıkladı.

Bahreyn'e yapılan saldırılar ise düşük düzeyde devam ediyor.

Katar, İHA saldırıları ve birkaç seyir füzesi açıklasa da saldırıların azalma eğiliminde olduğu görülüyor.

İran, BAE ve Kuveyt'te enerji ve altyapı tesislerini hedef aldı

Kuveyt Petrol Kurumu, dün Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine İHA'yla düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığını duyurmuştu.

Ayrıca aynı tarihte Kuveyt, iki ayrı bölgedeki "elektrik ve su arıtma tesisi"ne İran'ın İHA'yla saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki Borouge petrokimya tesisine düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle de tesisin faaliyetleri askıya alınmıştı.

İsrail'e misillemeler

İsrail, İran misillemelerine ilişkin füze ve İHA sayılarının detaylarını paylaşmazken, hükümete yakın Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS) adlı kuruluş dönemsel raporlarla bazı veriler paylaşıyor.

Kuruluşun son güncel verileri paylaştığı 31 Mart'ta İran'ın saldırılarında BAE yine ilk, İsrail ikinci ve Kuveyt üçüncü sırada bulunuyordu.

Kaynak: AA / Tuğba Altun
