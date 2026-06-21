İran Medyası: "Abd ile İran Arasındaki Görüşmeler, İsviçre'de Başladı"

(ANKARA) - İran devlet medyası, ABD ile İran arasında yeni müzakere turunun İsviçre'de başladığını duyurdu. Görüşmelerde Lübnan'daki gelişmelerin de ele alındığı bildirildi.

İran devlet medyasında yer alan haberlerde, ABD ile İran arasında yeni müzakere turunun İsviçre'de başladığı belirtildi.

Haberlere göre, görüşmelerde iki ülke arasındaki anlaşma sürecinin yanı sıra Lübnan'daki son gelişmeler ve ateşkesin uygulanmasına ilişkin konular da ele alınıyor.

ABD ve İran heyetlerinin, daha önce üzerinde mutabakata varılan başlıkların uygulanmasını değerlendirmesi ve yeni diplomatik adımları görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA