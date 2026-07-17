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Abd: İran'a Yönelik Deniz Ablukasını Aşmaya Çalışan 3 Ticari Gemiyi Durdurduk

Abd: İran'a Yönelik Deniz Ablukasını Aşmaya Çalışan 3 Ticari Gemiyi Durdurduk
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik deniz ablukasını aşmaya çalışan üç ticari gemiye müdahale etti. Bir gemiyi etkisiz hale getirirken, diğerine çıkarma operasyonu düzenledi.

WASHINGTON, 17 Temmuz (Xinhua) -- ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasını aşmaya çalışan üç ticari gemiye müdahale ettiğini bildirdi.

Komutanlık perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin söz konusu üç gemiye rota değiştirme talimatı verdiğini, uyarıları dikkate almayan bir gemiyi etkisiz hale getirdiğini ve bir gemiye çıkarak operasyon düzenlediğini belirtti.

ABD güçleri, salı günü itibarıyla İran limanlarına giriş ve çıkış yapan deniz trafiğini engellemeye yeniden başlamıştı.

Açıklamada, "Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sular, ABD'nin çelik duvar ablukasını ihlal etmeye çalışan gemiler hariç serbest ve açık kalmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nisan ayında varılan ateşkesin sona erdiğini ilan etmesinin ardından ABD güçlerinin İran hedeflerine yönelik saldırıları aralıksız sürüyor.

Kaynak: Xinhua
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