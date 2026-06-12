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ABD'nin gece İran'a ait iki İHA'yı düşürdüğü öne sürüldü

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ABD Başkanı Trump'ın İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu açıkladığı sırada, Washington yönetiminin Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait iki insansız hava aracını düşürdüğü iddia edildi. ABD'li yetkili, İran'ın ticari gemilere saldırmaya çalıştığını öne sürdü.

Abd Başkanı Donald Trump'ın İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu açıklaması gündemdeyken, Washington yönetiminin, İran'a ait olduğu belirtilen iki insansız hava aracını (İHA) dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarında düşürdüğü iddia edildi.

Fox News'e konuşan ABD'li savunma yetkilisi, İran'ın gece Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırmaya çalıştığını öne sürdü.

Yetkili, söz konusu saldırıda İran'a ait iki İHA'nın ABD tarafından düşürüldüğünü iddia ederek, buna rağmen boğazdaki deniz trafiğinin devam ettiğini savundu.

Trump'tan İran açıklaması

Abd Başkanı Donald Trump, dün Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinliğin ardından İran'la anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğunu vurgulayarak, detaylı mutabakat metni üzerindeki son çalışmaların sürdüğünü söylemişti.

Abd Başkanı, "(İran'la anlaşma) Belgelerin son halinin hazırlanması sürecinden geçiyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanacak ve bir imza töreni düzenlenecek, belki de Avrupa'da." şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
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