Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle: Soyadlarının değiştirilmesini istiyorlar
2 genç kızı katleden Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle
ABD, Türkiye'ye Gazprom yaptırımında muafiyet tanıdı
Türkiye doğal gazda istediğini aldı
2024'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları
2024'te en çok haber olan başkanlar! İlk 3'te AK Partili tek isim var

ABD Heyeti Suriye'de HTŞ Temsilcileriyle Görüştü

ABD Heyeti Suriye'de HTŞ Temsilcileriyle Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Suriye'de yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ile görüşmek üzere bir heyet gönderildi. Pentagon, Suriye'de yaklaşık 2 bin ABD askeri bulunduğunu açıkladı.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf'in de aralarında bulunduğu ABD heyeti, Suriye'de yönetimi ele geçiren terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) temsilcileri ile görüşmek amacıyla Şam'a gitti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, ABD'nin Suriye'de şu anda yaklaşık 2 bin askeri bulunduğunu ve bu sayının geçmişte bildirilen sayıdan yaklaşık bin 100 daha fazla daha olduğunu belirtti.

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devirilmesi ve yönetimin terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) tarafından ele geçirilmesinin ardından, ABD'li üst düzey diplomatlardan oluşan bir heyet, HTŞ temsilcileri ile görüşmek için bugün Şam'a gitti. ABD'li diplomatların "ılımlı ve kapsayıcı bir yolu teşvik etmek ve kayıp Amerikalılarla ilgili ipuçları bulmak umuduyla" Suriye'ye gittiğini belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, heyetin Ürdün'ün Akabe kentinde ABD ve bölgesel ortaklar tarafından onaylanan geçiş ilkelerini görüşmek üzere HTŞ temsilcileriyle bir araya gelmeyi planladıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, heyette ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Başkanlık Rehine İşleri Temsilcisi Roger Carstens ve Bakanlığın Suriye angajmanını yönetmekle görevlendirilen yeni Kıdemli Danışman Daniel Rubinstein'ın yer aldığını açıkladı.

Sözcü, diplomatların HTŞ'nin yanı sıra sivil toplum üyeleri, aktivistler, farklı toplulukların üyeleri ve diğer Suriyelilerle "ülkelerinin geleceğine ilişkin vizyonları ve ABD'nin onlara nasıl destek olabileceği konusunda" görüşeceklerini bildirdi. Görüşme, ABD ile Suriye'nin geçici hükümeti arasındaki ilk yüz yüze ve resmi buluşma olacak.

Pentagon, Suriye'de 2 bin ABD askeri bulunduğunu açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, ABD'nin Suriye'de şu anda yaklaşık 2 bin askeri bulunduğunu ve bu sayının geçmişte bildirilen sayıdan yaklaşık bin 100 daha fazla daha olduğunu belirtti. Ryder, "Verdiğimiz rakamlar arasındaki farkı göz önünde bulundurarak, size bu rakamı vermeye karar verdim" dedi.

IŞİD'le savaşmak üzere 2 bin askerin Suriye'de bulunduğunu belirten Ryder, "Konuşlandırmalarımızda ve bu sayıların bazılarında çoğu zaman diplomatik ve operasyonel güvenlik mülahazaları söz konusudur ve burada da durum kesinlikle budur" dedi.

Pat Ryder, "Anladığım ve bana da açıklandığı üzere, bu ilave kuvvetler değişen görev gereksinimlerini karşılamak üzere konuşlandırılan geçici rotasyonel kuvvetler olarak kabul edilirken, çekirdek 900 konuşlandırıcı daha uzun süreli görevlerde bulunuyor" ifadelerini kulandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı
img

2 genç kızı katleden Sur canisinin ailesinden sürpriz hamle
img

Gece yarısı sürpriz buluşma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Giresun'da bulunan açık cezaevi arsasıyla birlikte satışa çıkarıldı
Sahibinden satılık cezaevi! İstenilen ücret ilanın da önüne geçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
Erdoğan'ın ziyareti için hava ve karadan koruma kalkanı oluşturulacak
Bakan Ersoy'un eşi 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişine tepki gösterdi
Türkiye'nin konuştuğu mesaj Bakanın eşini de küplere bindirdi
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Esad'ın Rusya'ya kaçışında çarpıcı detay: Yanında iki kişi vardı
Kaçarken yanında olan iki kişinin kimliği açıklandı
2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti
2 asker uyuşturucu verdikleri genç kıza kışlada tecavüz etti

Son Dakika Haberleri

Asgari ücret Pazartesi günü (23 Aralık) açıklanır mı? Asgari ücret 2025 ne kadar olacak, son rakam ne? Turgut Toydemir kimdir, kaç yaşında? Mimar Turgut Toydemir nereli? Doğal gaz indirimi olacak mı? (GAZPROM) SÜPER LOTO SONUCU SORGULAMA! Süper Loto nasıl sorgulanır? 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI | Asgari ücret dördüncü toplantısı saat kaçta, tarihi ne zaman? Turgut Toydemir vuruldu mu? Mimar Turgut Toydemir'i kim vurdu, sağlık durumu ne? MEMUR ZAM HABERLERİ! Ocak memur maaşı ne kadar olacak? 2025 memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? CANLI ALTIN KURU 20 ARALIK | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Serdal Adalı kimdir? Serdal Adalı kaç yaşında, nereli? Motorine zam gelecek mi? 20-21 Aralık güncel motorin fiyatı ne kadar olacak? BİM AKTÜEL 20 ARALIK KATALOĞU! 20 Aralık Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.