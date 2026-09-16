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ABD, Güney Afrika'da ayrımcı politikaların uygulanmasından sorumlu kişilere vize kısıtlaması getirdi

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ABD hükümeti, Güney Afrika'da etnik ve azınlık gruplara karşı ayrımcı politikaların uygulanmasından sorumlu tuttuğu bazı kişilere vize kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

ABD hükümeti, Güney Afrika'da etnik ve azınlık gruplara karşı ayrımcı politikaların uygulanmasından sorumlu tuttuğu bazı kişilere vize kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Güney Afrika'ya yönelik yeni vize düzenlemesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, Güney Afrika'da, ırk temelli ayrımcı politikaların uygulanması ve Afrikanerler ve diğer azınlık veya etnik gruplara yönelik şiddetin teşvik edilmesinden endişe duyulduğu belirtildi.

Güney Afrika hükümetinin dile getirilen endişeleri yeterince gideremediği gerekçesiyle bu ülkede azınlık veya etnik nüfusa yönelik ayrımcılık ve şiddeti teşvik eden, bu gruplara ait arazilerin tazminatsız kamulaştırılmasını öngören politikaların uygulanmasından sorumlu bazı kişilere vize kısıtlaması getirildiği bildirildi.

Bu tür eylemlerin barış, ekonomik istikrar ve hukukun üstünlüğünü doğrudan zedelediği ve ABD dış politikasının temelleriyle bağdaşmadığı belirtilerek, "Güney Afrika hükümetini, bu vahim eylemleri ivedilikle ele alması çağrısını güçlü şekilde yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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