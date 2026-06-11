İsrail gazetesi: ABD Gazze sınırında büyük bir üs inşa etmeye başladı

ABD'nin, Başkan Donald Trump'ın planını ilerletmek amacıyla Gazze Şeridi sınırında "devasa" bir üs inşa etmeye başladığı belirtildi.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Reim bölgesinde kurulması planlanan kamp, Trump planı kapsamında bölgeye konuşlanacak askeri ve sivil güçlerin karargahı olarak hizmet verecek ve Kiryat Gat'taki üssün yerini alacak.

Trump planını ilerletmek amacıyla Gazze Şeridi sınırında sivil ve askeri güçlere karargah olarak inşa edilecek üssün altyapı çalışmaları kapsamında komuta ve kontrol için bir kule inşa edilmesi planlanıyor.

Haberde, ABD'nin üs inşası için ihaleler açmaya başladığı, bunlar arasında kalıcı binalar inşa edilene kadar karargah olarak kullanılmak üzere mobil yapıların temini için açılan ihalenin de bulunduğu aktarıldı.

Güvenlik kaynaklarına göre, yeni ABD üssünün inşası İsrail ile tam bir koordinasyon içinde yürütülüyor ve İsrail Savunma Bakanlığı ile İsrail ordusu, sahada gerekli yardım ve koordinasyonu sağlamaktan sorumlu.

İsrail güvenlik çevrelerine göre, üs birkaç ay içinde hizmete açılabilir; ancak mevcut değerlendirmelere göre Gazze'de çatışmaların yeniden başlama ihtimali, Hamas'ın silahsızlandırılması ihtimalinden daha büyük.

Haberde ayrıca, Endonezya, Fas, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk olmak üzere 5 ülkenin Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılarak bölgeye asker göndermeyi kabul ettiği, Bangladeş, Pakistan ve Azerbaycan'ın bu girişime katılabilecekleri beyanında bulunduğu hatırlatıldı.

Ancak şu aşamada bölgeye hiç asker konuşlandırılamadı.

İsrail, Gazze'nin yönetimini devralması gereken Filistinli teknokratik komitenin de Gazze'ye girişine izin vermemişti.