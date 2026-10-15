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ABD Elçisi Huckabee'nin İsrail seçimleri öncesi Eisenkot ile gizli görüşmesi bildirildi

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İsrail'de 27 Ekim seçimleri öncesinde ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, Başbakan Netanyahu'nun rakibi Gadi Eisenkot ile gizli görüşme yaptığı bildirildi. KAN'a göre görüşmede Batı Şeria ve Gazze'deki durum ele alındı; Huckabee-Netanyahu görüşmesi ise iptal edildi.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olarak görülen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile bir araya geldiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi paylaşılmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ikilinin şu ana kadarki ilk ve tek görüşmesini yaklaşan seçimler öncesi geçen hafta gerçekleştirdiği kaydedildi.

Habere göre kaynak, Eisenkot'un ofisi ya da ABD'nin İsrail Büyükelçiliği tarafından kamuoyuna duyurulmayan ve gizli tutulan görüşmenin gerçekleştiğini doğruladı.

Kaynak, toplantıda işgal altındaki Batı Şeria'daki gerginlik, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ve Gazze Şeridi'ndeki durum da dahil olmak üzere güvenlik konularının gündeme getirildiğini aktardı.

Yashar Partisi, konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Buna paralel olarak ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında yapılacak bir görüşmenin de iptal edildiğini kaydeden kaynak, görüşmeyi Netanyahu'nun iptal ettiğini ve şu ana kadar yeni bir tarih belirlenmediğini ifade etti.

Büyükelçi Huckabee, bu görüşmenin siyasi içeriği bulunmadığını ve Netanyahu'nun acil bir işi nedeniyle iptal edildiğini ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, TIME dergisine verdiği röportajda, İsrail'de yapılacak seçimlerde mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyip desteklemeyeceği sorusuna "Siyasetle ilgilenmiyorum." şeklinde yanıt vermişti.

Seçimleri Netanyahu'nun rakibi Gadi Eisenkot'un kazanması durumunda ne yapacağı sorusuna ise Trump, "Hakkında kötü şeyler duymadım." demişti.

Kaynak: AA
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