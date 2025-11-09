ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Barzani'ye Teşekkür Mektubu

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi takdir eden bir mektup kaleme aldı. Bakan Rubio, Barzani'nin "Irak- Türkiye Boru Hattı'nın yeniden açılmasına katkısı, Türkiye'de devam eden sürecin desteklenmesi ve Suriye'de istikrar sağlama çabaları noktasında aldığı sorumluluğu" övdü.

