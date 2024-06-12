ABD'den, Hamas'ın ateşkes taslağındaki değişiklik teklifine hem yeşil hem de kırmızı ışık

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Hamas Hareketi'nin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması ve mahkumların değişimine ilişkin açıkladığı öneriye "değişiklik teklif ettiğini", bunların bazılarının uygulanabilir ancak bazılarının uygulanamaz olduğunu ifade etti.

Blinken, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken

"HAMAS'IN TEKLİFİNİN BAZILARI UYGULANABİLİR, BAZILARI UYGULANAMAZ"

Hamas'ın değişiklik teklifinin bazılarının uygulanabilir ancak bazılarının da uygulanamaz olduğunu kaydeden Blinken, Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varılması ve Gazze'de tam bir ateşkes sağlanması amacıyla ülkesinin "boşlukları doldurmak için arabulucularla çalışmaya devam edeceğini" belirtti.

"ABD'YE GÜVENİYORUZ"

Bakan Al Sani de Katar'ın "Amerika'nın ve tüm ortakların Gazze'deki savaşı durdurmaları için taraflara baskı yapma konusundaki rolüne güvendiğini" söyledi. Al Sani, Blinken ile Hamas'ın ve Filistinli grupların Washington'un önerisine verdiği cevabı görüştüklerini ve Gazze'deki savaşa son vermek için tarafları bir araya getirmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani

Katar'ın ortaklarıyla boşluğu kapatmaya ve savaşı bitirmenin en iyi yolu olarak farklılıkları çözmeye çalışmaya bağlı olduğunu dile getiren Al Sani, bölge ülkelerinin "iki devletli çözüme yol açacak, Arap girişimini temel alan bir barış planına açık" olduğunu vurguladı.

BIDEN'IN ATEŞKES TEKLİFİ

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu. Hamas yönetimi, Biden'ın açıkladığı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini bildirmişti. Hamas, ateşkes planına dair yanıtında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ve işgalinin sonlandırılmasına öncelik verdiğini, "savaşı sona erdirecek anlaşmaya olumlu yaklaşım gösterdiğini" belirtmişti.