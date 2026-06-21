Haberler

İsrail basını: ABD, İran müzakereleri öncesinde Lübnan'da gerilimi azaltması için İsrail'e baskı yapıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, İsrail'e Lübnan'da askeri tırmanmadan kaçınması yönünde baskı yapıyor. Washington, İsviçre'de İran ile yapılması planlanan görüşmelerin baltalanmaması için ön koordinasyon şartı koştu.

İsrail basınına göre, ABD, İsviçre'de İran ile yapılması planlanan görüşmeleri baltalamaması adına Lübnan'da herhangi bir askeri tırmanmadan kaçınması için İsrail'e baskı yapıyor.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün ismi açıklanmayan İsrailli bir diplomata dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin İsrail'e, İran ile planlanan görüşmeleri baltalayabilecek bir tırmanmadan kaçınılması gerektiğini belirten bir mesaj gönderdiği aktarıldı.

Mesajda, ABD ile ön koordinasyon sağlanmadan İran ile müzakerelerin çökmesine neden olabilecek saldırıların gerçekleştirilmemesi gerektiği kaydedildi.

İsrail ordusunun birliklerini Lübnan'da işgal ettiği noktalarda tutma ve saldırıları "ani tehdit" durumlarıyla sınırlaması için saldırılarını önemli ölçüde azaltma talimatı aldığı hatırlatıldı.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde uygun görüldüğü müddetçe kalma ve herhangi bir saldırıya güçlü bir şekilde karşılık verme talimatı verdiği ifade edildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'de başlaması planlanan İran müzakerelerine katılmak üzere Washington'dan ayrılmıştı.

Vance, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Umuyorum ki nükleer meselede ve Lübnan'daki ateşkes konusunda ilerleme kaydedebiliriz." demişti.

Kaynak: AA / Said Amori
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak

Trump, Hürmüz Boğazı için süre verdi: Anlaşma tamamlanmazsa biz alırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran 'Hürmüz Boğazı'nı kapattık' dedi, ABD görüşme için tarih verdi

İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
5 dolarla oturdu, 10 milyon dolarla kalktı

5 dolarla geldi, üç dakikada milyoner oldu
Hakan Çalhanoğlu‘nun eşinden eleştirilere karşı zehir zemberek açıklama

Milli yıldızımızın eşinden eleştirilere karşı zehir zemberek açıklama
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 25 yaralı

Isparta’da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler: Kader bizden yana değildi

Dünya Kupası'ndan elenmemizi bakın neye bağladı
Trump'tan skandal Ukrayna çıkışı: Kadınları hariç hayranı değilim

Ukrayna için söyledikleri savaş çıkarır! Kadınları hariç...

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

Elendikten sonra yıldız futbolcumuza mesaj yağmaya başladı