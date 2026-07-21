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İranlı yetkili: "ABD, İran'ın batısındaki İlam eyaletine füze saldırısı düzenledi"

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ABD'nin İran'ın İlam eyaletine bağlı Abdanan kentine düzenlediği füze saldırısında can kaybı yaşanmadığı bildirildi. İranlı yetkili, saldırının sivillerin yaşadığı bir bölgeyi hedef aldığını açıkladı.

ABD'nin İran'ın batısındaki İlam eyaletine bağlı Abdanan kentine füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Abdanan Kaymakamı Behzad Nur Muhammedi olaya ilişkin bilgi verdi.

Muhammedi, ABD güçlerinin, Abdanan dağları yakınlarındaki sivillerin yaşadığı bir bölgeyi füzelerle hedef aldığını söyledi.

Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini dile getiren İranlı yetkili, saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığını kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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