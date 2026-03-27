Haberler

ABD, BAE, Bahreyn ve Suudi Arabistan'a yönelik 3. seviye seyahat uyarısı yayınladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, BAE, Bahreyn ve Suudi Arabistan'a yönelik üçüncü seviye seyahat uyarısı yayınlayarak, bölgede süren füze ve insansız hava aracı tehditleri nedeniyle vatandaşlarının bölgeden ayrılmalarını veya bulundukları yerde sığınmaya hazır olmalarını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki büyükelçilikleri aracılığıyla ayrı ayrı seyahat uyarısı yayınlandı.

BAE ve Suudi Arabistan genelinde ticari uçuşların devam ettiği aktarılan uyarıda, buna rağmen gecikmeler ve iptallerin mümkün olabileceği ifade edildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

