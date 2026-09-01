Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi
Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de kaybolmasının ardından yıllardır devam eden soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Doku’nun eski erkek arkadaşı ve tutuklu sanık Zeinal Abarakov, Erzincan Cezaevi’nden Tunceli’ye getirilerek Başsavcı Ebru Cansu’ya yaklaşık 4 saat ifade verdi.
Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Erzincan’daki cezaevinden Tunceli’ye getirilerek yaklaşık 4 saat ifade verdi.
ABARAKOV TUNCELİ’YE GETİRİLDİ
Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında “suç delillerini gizleme ve yok etme” suçundan tutuklanan Zeinal Abarakov, Erzincan Cezaevi’nden Tunceli’ye getirildi.
Öğleden sonra Tunceli Adliyesi’ne götürülen Abarakov’un ifadesi, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından alındı.
4 SAAT BOYUNCA İFADE VERDİ
Başsavcı Ebru Cansu tarafından gerçekleştirilen ifade işlemi yaklaşık 4 saat sürdü. İfadenin ardından Abarakov, adliyeden çıkarıldı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan Abarakov, yeniden Erzincan’daki cezaevine götürüldü.
GÜLİSTAN DOKU 6 YILDIR KAYIP
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de Tunceli’de kayboldu. Aradan geçen yıllara rağmen Doku’dan bugüne kadar haber alınamadı.
Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında yürütülen adli süreç devam ederken, eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov da “suç delillerini gizleme ve yok etme” suçlamasıyla tutuklu bulunuyor.