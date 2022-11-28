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ABD'de yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra asılı kalan uçaktaki 3 kişi kurtarıldı

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ABD'nin Maryland eyaletinde, küçük uçağın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu uçakla birlikte 3 kişi havada asılı kaldı.

ABD'nin Maryland eyaletinde, küçük uçağın yüksek gerilim hattına çarpması sonucu binlerce kişiye elektrik verilemediği bildirildi.
Montgomery County İtfaiye ve Kurtarma Servisi yetkilisi Pete Piringer, küçük uçağın, eyalete bağlı Gaithersburg kentindeki yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra 30 metre yükseklikte asılı kaldığını açıkladı.
Piringer, uçaktaki üç kişi ile temas kurulduğunu ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.
Kaza nedeniyle bölgede trafik ışıkları da dahil geniş çaplı elektrik kesintisi olduğu bilgisini paylaşan Piringer, yaklaşık 88 bin kişinin elektriksiz kaldığını aktardı. Piringer, kazanın yaşandığı bölgeye yakın yolların da kapatıldığını bildirdi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Güncel

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