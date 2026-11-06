Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'de yapay zeka dolandırıcılığı iddiasıyla 3 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de yapay zekayla şirket yöneticileri ve avukatların kimliğine büründükleri öne sürülen 3 kişi hakkında elektronik dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Şüphelilerin bir buçuk yılı aşkın sürede yaklaşık 129 milyon dolar elde ettiği belirtildi.

NEW ABD'de yapay zeka teknolojisini kullanarak şirket yöneticileri ve avukatların kimliğine büründükleri ve bu yolla yaklaşık 129 milyon dolar dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 kişi hakkında elektronik dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.

New York Bölge Mahkemesine sunulan iddianameye göre, 3 şüpheli bir buçuk yılı aşkın süre boyunca dünya genelinde binlerce şirketi hedef alan yapay zeka destekli dolandırıcılık planı kapsamında yaklaşık 129 milyon dolar elde etti.

İngiltere ve ABD'deki şirketleri hedef alan şüphelilerin, yapay zeka teknolojisiyle şirketlerin üst yöneticilerinin seslerini ve zaman zaman görüntülerini taklit ederek telefon veya görüntülü görüşmeler gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

Mahkeme belgelerine göre şüpheliler, görüştükleri şirket çalışanlarını büyük bir hukuk bürosunda çalışan bir avukatla iletişime geçmeye yönlendirdi.

Ardından avukat kimliğine bürünen şüphelilerden biri, çalışanlara dünyanın farklı bölgelerindeki banka hesaplarına yüklü miktarda para aktarmaları talimatını verdi.

Söz konusu para transferleriyle elde edilen fonların kaynağını gizlemek amacıyla kripto paraya dönüştürüldüğü, ardından şüpheliler ve olaya karışan diğer kişiler arasında paylaştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
Italiano için hesap vakti! Beşiktaş son 5 maçta sadece 1 kez kazandı

Vincenzo Italiano için hesap vakti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında kritik gelişme! Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'e adli kontrol

Fon soruşturmasında kritik gelişme! Eski SPK Başkanı'na adli kontrol
Allan Saint-Maximin'den 26 milyon Euro'luk çılgın teklife ret

Bu adam gerçekten de delirmiş! Reddettiği teklifi görmeniz lazım
Serenay Sarıkaya'nın 11 yıllık hayali gerçek oldu! Ajda Pekkan'la düet yaptı

Ajda Pekkan mikrofonu Serenay'a uzattı! Geceye damga vurdular
İngiltere'de korkutan tablo! Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi

Korkulan oldu! Her gün 1000'den fazla vaka
İstanbul'da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı! Para istemiyor, tek şartı var

İstanbul'daki kiralık evi için para istemiyor ancak tek bir şartı var
Netflix'in 10. yıl gecesinde Bahar Candan kapıda kaldı! Nedeni şaşırttı

Netflix gecesinde kapıda kaldı! Tuhaf mimikleriyle açıklama yaptı
İlyas Yalçıntaş'tan 110 günlük tutukluluğun ardından ilk açıklama: Ticaret değil hata yaptım, özür dilerim

110 gün tutuklu kaldı: Ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu