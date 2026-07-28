Biden'ın hafıza sorunları yeni kayıtlarla gündemde

ABD'de yeni ortaya çıkan ses kayıtları, eski Başkan Joe Biden'ın hafıza sorunları yaşadığı yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Muhafazakar "Oversight Project" adlı kuruluş, Biden'ın, biyografi yazarı Mark Lewis Zwonitzer ile Başkan Yardımcılığı dönemine ait notlar ve gizli olduğu öne sürülen dış politika konuları üzerine yaptığı bazı görüşmelere ait ses kayıtlarını paylaştı.

CNN'in haberinde, söz konusu kayıtların eski Özel Yetkili Savcı Robert Hur'un 2024 tarihli raporunda yer alan, Biden'ın "hafıza sorunları yaşadığı ve görevden ayrıldıktan sonra gizli belgeleri elinde tutmaya devam ettiği" yönündeki tespitleri desteklediği belirtildi.

Kayıtların bir bölümünde Biden'ın, 2009'da Afganistan'a ek asker gönderilmesine karşı çıktığı aktarılan haberde, dönemi anlatırken eski Başkan'ın gizli belgelerin "yerini ve varlığını sonradan hatırladığını" söylediği kaydedildi.

Haberde, Biden'ın ayrıca konuşması sırasında ülke isimlerini ve tarihleri karıştırarak, "Irak'a, yani Afganistan'a..." şeklinde düzeltme yaptığına işaret edildi.

Ayrıca, bir diğer kayıtta ise elindeki notları okumakta zorlanan Biden'ın, "Kendi yazımı okuyamıyorum." dediği ifade edildi.

Öte yandan, haberde, Biden'ın yaşadığı hafıza sorunlarının Özel Yetkili Savcı Hur'un eski Başkan hakkındaki "hafızası zayıf yaşlı bir adam" değerlendirmesini desteklediği yorumu yapıldı.

Kaynak: AA