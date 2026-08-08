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ABD'den Myanmar ve Güney Sudan'a TPS sonu

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ABD'de Myanmar ve Güney Sudan göçmenleri için uygulanan Geçici Koruma Statüsü'nün (TPS) sona erdirildiği bildirildi.

ABD'de Myanmar ve Güney Sudan göçmenleri için uygulanan Geçici Koruma Statüsü'nün (TPS) sona erdirildiği bildirildi.

ABD'deki iki ayrı bölge mahkemesinde, Güney Sudan ve Myanmar'dan gelen göçmenlerin geçici koruma taleplerine ilişkin davalarda ret kararı verilirken, bu durum bazı göçmenlerin sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açtı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), internet sitesinde yayımladığı iki uyarıyla TPS uygulamasının 7 Ağustos'tan itibaren bu iki ülkeden gelenler için sona erdirildiğini doğruladı.

Bu doğrultuda, Boston ve Chicago bölge mahkemelerinde söz konusu ülke vatandaşlarının TPS başvurularıyla ilgili davalarda ret kararı çıktı.

DHS, TPS uygulamasını Kasım 2025'te sonlandırma girişiminde bulunmuş ancak söz konusu bölge mahkemeleri o dönemde uygulamanın engellenmesi yönünde karar vermişti.

ABD Yüksek Mahkemesi ise Başkan Donald Trump yönetiminin TPS'den yararlanan üçüncü ülke vatandaşlarının bu statülerini sonlandırma hakkına sahip olduğuna hükmetmiş ve hükümetin fesih kararlarına yönelik itirazlara federal yargıçların müdahale etme yetkisinin bulunmadığına karar vermişti.

1990 Göçmenlik Yasası kapsamında oluşturulan TPS uygulaması, ABD'ye sığınan ve ülkelerine dönüşleri güvenli bulunmayan bazı yabancı uyruklulara ABD'de geçici yasal göçmenlik statüsü sağlıyor.

Güney Sudan iç savaş nedeniyle 2011'de, Myanmar ise "olağanüstü ve geçici koşullar" gerekçesiyle 2021'de ABD'de TPS statüsüne alınmıştı.

Kaynak: AA
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