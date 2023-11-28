ABD'de kent konseyleri, Gazze'de kalıcı ateşkes talep etmeyi sürdürüyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland Kent Konseyi, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yapılması için toplanan kent konseylerine dahil oldu.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland Kent Konseyi, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yapılması için toplanan kent konseylerine dahil oldu.

Üye Carrol Fife'ın kalıcı ateşkes çağrısı yapılmasını içeren karar tasarısını konseye sunmasıyla Oakland, bu çağrı için toplanan kentlere katıldı.

Fife'ın sunduğu karar tasarısı, Gazze'de kalıcı ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması, Gazze'ye insani yardımın sınırsız girmesi, gıda, su, elektrik ve tıbbi malzemelerin geri getirilmesi ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesini de içeriyor.

Kent Konseyindeki bazı siyonizm karşıtı Yahudiler, karar tasarısını destekleyerek, İsrail'i Filistinlilere karşı "etnik temizlik" yapmakla suçladı.

Konsey üyelerinden kendisini tıp fakültesi mezunu olarak tanıtan bir kişi, yaptığı konuşmada, "Sivillerin katledildiğini, hastanelerin ve ambulansların hedef alındığını gördük. Baskı ve soykırım karşısında sessizliğin kabul edilebilir bir tepki olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Kuzey Karolina eyaletindeki Wilmington Kent Konseyi, 16 Kasım'da, Gazze'de derhal kalıcı ateşkes çağrısı yapılmasını talep eden kararı onaylamıştı.

Georgie eyaletine bağlı Atlanta Kent Konseyi de Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yapılmasını ve sivillere yönelik toplu cezalandırma ve şiddetin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan kararı 20 Kasım'da kabul etmişti.

Ohio eyaletindeki Akron Kent Konseyinde ise kalıcı ateşkesin yanı sıra İsrail'in "yasa dışı yerleşim faaliyetlerine" son vermeye çağrıldığı karar, 20 Kasım'da oy birliğiyle kabul edilmişti.

Michigan Temsilciler Meclisi ve Senato üyesi 25 kişi, 23 Kasım'da, ABD Başkanı Joe Biden'a mektup göndererek, Gazze'de "kalıcı ateşkesi sağlama" çağrısı yapmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı, 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 241 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.