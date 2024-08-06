ABD'de Federal Yargıç Google'nın 'yasa dışı tekel' oluşturduğuna hükmetti

ABD'de federal yargıç Amit Mehta, internet teknolojileri devini sarsan bir karara imza attı. Google'ın internet araması ve arama reklamcılığı alanlarında "yasa dışı tekel" oluşturduğuna hükmeden Mehta, Sherman Yasası'nın 2. maddesinin ihlal edildiğini belirtti.

Bu karar, ABD Adalet Bakanlığı'nın bugüne kadar açtığı en büyük antitröst davalarından birinde zafer kazanması anlamına geliyor. Google'ın temyiz hakkını kullanması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı, Google'ın internet aramasının %90'ını, mobil aramada ise %95'ten fazlasını kontrol ettiği gerekçesiyle daha önce iki kez antitröst davası açmıştı. 24 Ocak 2023'te açılan ikinci davada, şirketin dijital reklam teknolojilerini tekeline aldığı ve rekabeti engelleyici yöntemler kullandığı iddia edilmişti.

Dava, Google'ın son 15 yılda rakiplerini satın alarak etkisiz hale getirdiğini, yayıncıları ve reklamcıları kendi ürünlerini kullanmaya zorladığını öne sürüyordu. Şirketin bu yolla sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği belirtilmişti.

Bu karar, teknoloji devlerinin pazar hakimiyeti ve rekabet pratikleri konusunda önemli bir emsal oluşturuyor. İnternet teknolojileri ve dijital reklam sektöründe dengelerin değişebileceği bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.