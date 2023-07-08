ABD'de emekli olan Türk vatandaşı Gönen'de kayboldu

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir dönem Dünya Bankası'nda çalışıp emekli olduktan sonra Türkiye'ye dönen ve yaz tatilini geçirmek için ailesiyle geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesinde köpeğiyle yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmaları 22'nci günde de devam etti. AFAD'a bağlı Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi ve UMKE ekipleri tarafından dere yatakları ve 10 açık su kuyusunda yapılan arama çalışmalarında, Berzeg'e ait herhangi bir ize rastlanamadı. Kırsal alanda, arama çalışmaları genişletilerek sürüyor.

ABD'de Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. 17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken, doberman cinsi eğitimli köpeği Tina ile yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan Berzeg, eve dönmeyince eşi Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Arama çalışmalarının 22'nci gününde ekipler, bölgedeki su kuyuları ve dere yataklarına yoğunlaştı. JAK ve GÖNDAK ekiplerinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de çalışmalara katıldı. Ekipler, Armutlu Mahallesi kırsalında bulunan 10 açık su kuyusu ve Gönen Çayı başta olmak üzere bölgedeki akarsu çevrelerinde arama yaptı. AFAD'a bağlı KBRN ekipleri halatlarla su kuyularına inip, Berzeg'e ait biyolojik bir iz aradı. UMKE ve diğer arama kurtarma ekipleri de Gönen Çayı başta olmak üzere bölgedeki akarsu kıyılarında arama çalışması yaptı. Ekiplerin 10 açık su kuyusu ve akarsu çevrelerinde yaptığı arama çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamadı. Kırsal alanda, arama çalışmaları genişletilerek sürüyor.