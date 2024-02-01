ABD Başkanı Joe Biden, Yahudi yerleşimcilere karşı yaptırım öngören bir kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcileri hedef alan bir kararnameyi imzaladığını açıkladı.

ABD BAŞKANI BIDEN'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

ABD Başkanı Joe Biden, başkent Washington DC'deki Capitol Hill'de Ulusal Dua Kahvaltısı'nda açıklamalarda bulundu. Biden, Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 3 ABD askerini anarak, ABD ve dünyanın dört bir yanında pek çok kişinin hissettiği acı ve tutkuyu anladığını söyledi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara değinen Biden, "Korkunç koşullar altında yaşayan herkes için, esir tutulan, bombardıman altında olan ya da bir sonraki yemeğin nereden geleceğini ya da gelip gelmeyeceğini bilmeden yerinden edilen masum erkekler, kadınlar ve çocuklar için dua ediyoruz. Sadece barış için dua etmiyoruz, İsrail halkı ve Filistin halkı için barış, güvenlik ve haysiyet için aktif olarak çalışıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden

Gazze Şeridi'ndeki esirlerin evlerine geri dönmeleri için "gece gündüz" çaba sarf ettiklerini ifade eden Biden, aynı zamanda "insani krizi hafifletmek, Gazze ve İsrail'e barış getirmek ve iki halk için iki devletle kalıcı barışı sağlamak" için çalıştığını söyledi.

BATI ŞERİA'DAKİ YAHUDİ YERLEŞİMCİLERE YAPTIRIM KARARNAMESİNİ İMZALADI

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde şiddet olaylarına değinen Biden, söz konusu şiddet olaylarına karışan Yahudi yerleşimcileri hedef alan bir kararnameyi imzaladığını açıkladı. Kararname, bu tür faaliyetlerde bulunan kişilere ve kuruluşlara ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLER, KAÇAK YERLEŞİM BİRİMİ KURDU

Öte yandan İsrailli Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın merkezindeki El-Bire kenti yakınlarında yeni bir "kaçak yerleşim birimi" kurdu. El-Bire'nin doğusundaki Burka'nın Köy Meclisi Başkanı Sail Kenan, AA'ya yaptığı açıklamada, "bir grup fanatik Yahudi yerleşimcinin köy arazileri üzerinde kaçak yerleşim birimi kurduğunu" belirtti. Yeni yerleşim biriminin köyün batısında yer aldığını aktaran Kenan, "İsrailli fanatik Yahudi yerleşimcilerin geniş arazileri kontrol ederek bunları bölgede birkaç yıl önce kurulan yerleşim yerlerine bağlamayı amaçladığını" ifade etti.

"FİLİSTİN HALKININ ÖZEL MÜLKİYETİ"

Söz konusu arazilerin Filistin halkının özel mülkiyeti olduğunu ve tapularının bulunduğunu ifade eden Kenan, "yerleşimcilerin, İsrail ordusunun desteği ve korumasıyla bin dönüme yakın araziyi kontrol ettiğini" aktardı. Yerel yetkili, köylerinin yıllardır hedef alındığını ancak 7 Ekim 2023'ten bu yana fanatik Yahudi yerleşimciler ile İsrail ordusu tarafından yapılan taciz ve saldırılarda artış olduğuna işaret etti.