Haberler

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz Haber Videosunu İzle
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, İran'a olası bir saldırı için Orta Doğu'daki askeri varlığını arttırmaya devam ederken Başkan Donald Trump'tan da Tahran'a yönelik yeni bir tehdit geldi. İran'a yönelik çok sayıda gemiyi bölgeye gönderdiklerini belirten Trump, "Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz" dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru ilerleyen Amerikan filosunun Venezuela için Karayipler'e gönderdiklerinden daha büyük olduğunu belirtti.
  • ABD, Orta Doğu'daki asker sayısını yaklaşık 50 bine çıkarmak için bölgeye yaklaşık 5 bin 700 asker daha sevk etti.
  • ABD Merkez Komutanlığı, USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunun Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurdu.

ABD, İran'a olası bir saldırı için Orta Doğu'daki askeri varlığını arttırmaya devam ederken Başkan Donald Trump'tan da Tahran'a yönelik yeni bir tehdit geldi.

"ANLAŞMA YAPAMAZSAK NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Beyaz Saray'daki bir başkanlık kararnamesi imza töreninde, İran'a ilişkin gündemi değerlendiren Trump, "Şu anda İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, İran'a doğru ilerleyen Amerikan filosunun Venezuela için Karayipler'e gönderdiklerinden daha büyük olduğunu da sözlerin ekledi.

TRUMP'IN İRAN'A YÖNELİK TEHDİTLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa "Armada"nın (ABD donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma çağrısında bulunmuş, aksi halde "daha kötü bir saldırı" düzenleneceğini kaydetmişti.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "(Filo) Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek" amacıyla Orta Doğu'ya konuşlandırıldığını duyurmuştu.

ORTA DOĞU'DAKİ ABD ASKERİ SAYISI YAKLAŞIK 50 BİNE YÜKSELDİ

Son olarak ABD Donanması'na ait füze destroyeri USS Delbert D. Black, bugün İsrail'in güneyinde Kızıldeniz kıyılarında yer alan Eilat Limanı'na demirlemişti. Söz konusu hamle ile birlikte ABD, bölgeye yaklaşık 5 bin 700 asker daha sevk ederek Orta Doğu'daki asker sayısını yaklaşık 50 bine çıkarmıştı.

Umut Halavart
Haberler.com / Güncel
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek

İran, 27 ülkenin ordusunu birden kara listeye aldı
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler

Sele teslim olan kentimizden korkutan görüntüler
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı

Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı! Suçlamalar ağır
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

bu oe geldiği günden beri dünya dahada huzursuz ekonomi dahada kötü

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNurtekin:

Bu Adam da Sadece Kurusıkı Atıp Tutuyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNurtekin:

Bu Adam Sadece Kurusıkı Atıp Duruyor.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelçuk Karan:

İran'da ses yok

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Bence dünya gitgide daha iyiye gidiyor. 35 yaşımdayım benim çocukluğumda Ortadoğu'da ve ülkemizde terör cirit atar, mezhep çatışmalarında her gün yüzlerce kişi ölür, her gün haberde şii hanifi vsvs savaşları ölümleri görür, kan gölünden geçilmezdi ortalık. Çok şeyh şıh efendi vardı bide. Çok ilginç şeyler de vardı. Şu an günümüze bakınca birçok olumsuz şeyin çok azaldığını görüyorum. Lütfen beni kimse yanlış ve kötü anlamasın. Bilinçli bir abiniz, üniversite mezunu kardeşiniz konuşuyor lütfn oku

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı

Yıllar önceki olay tekrar gündemde! Osimhen için intikam zamanı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok 'saç örgüsü' cezası

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takıma bu paylaşımın bedeli ağır oldu