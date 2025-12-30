ABD Başkanı Donald Trump: F-35'leri Türkiye'ye vermeyi düşünüyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, kritik zirvede bir araya geldi.ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kapıda karşıladı. Trump ve Netanyahu yapacakları görüşme öncesinde kameraların karşısına geçerek gazetecilerin sorularına yanıt verdiler.

TRUMP'TAN TÜRK ASKERLERİ SORUSUNA YANIT

ABD Başkanı Donald Trump, "Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

Trump soruya "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var ve bu konuyu konuşacağız. Eğer uygunsa, bence bu iyi bir şey, Netanyahu ile görüşeceğiz. Bu konuyu konuşacağız. Ama Türkiye harika bir ülke ve Erdoğan da mükemmel bir lider" ifadeleriyle yanıt verdi.

"ERDOĞAN'A SAYGI DUYUYORUM, NETANYAHU DA SAYGI DUYUYOR"

İki lider, görüşmenin ardından yine kameraların karşısına geçti. ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin Türkiye ile ilgili bir sorusuna "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iyi dostumdur, ona saygı duyuyorum, Netanyahu da saygı duyuyor. Benim onunla kimsenin yapamayacağı şeyleri yaptığımı gördünüz. Sonuna kadar Erdoğan'layım, tamamen. Sonuna kadar Netanyahu'ylayım. Hiçbir problem olmayacak. O harika bir iş çıkardı." ifadeleriyle yanıt verdi.

"NETANYAHU İLE BAKIŞ AÇILARIMIZ ARASINDA KÜÇÜK BİR FARKLILIK VAR"

Trump ayrıca "Hamas'a silahsızlanması için çok kısa bir süre verilecek. Kabul ettikleri gibi silahsızlanmazlarsa, bedelini ödeyecekler - ki biz bunu istemiyoruz. Silahsızlanmak için kısa bir süreleri var. Çok sayıda sonuca vardık ama Gazze konusunda Netanyahu ile bakış açılarımız arasında küçük bir farklılık var" ifadelerini kullandı.

"İRAN ORTA DOĞU'DA EN BÜYÜK TEHLİKE"

Trump İran'a ilişkin ise "İran'a yaptığımız şeyi yapmasaydık Orta Doğu'da barış sağlanamazdı, imzalanan bir anlaşma olmazdı. İran'ın gücü ve prestiji büyük ölçüde azaldı. Orta Doğu'da en büyük tehlike onlar" sözlerini sarf etti.

F-35 SORUSUNA YANIT

Öte yandan Trump, bir gazetecinin "Türkiye'ye F-35'leri verecek misiniz?" sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi. Trump soruyu "Düşünüyoruz" diyerek yanıtladı.

NETANYAHU KARŞI ÇIKMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin F-35 savaş uçağı edinme girişimlerine üstü kapalı şekilde karşı çıkmış, İsrail'in bölgedeki hava üstünlüğünü korumak için bu uçaklara "sahip olmaması gereken" aktörlerin engelleneceğini söylemişti.

TRUMP'IN İKİNCİ DÖNEMİNDEKİ 5. GÖRÜŞME

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki ikinci döneminde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile şimdiye kadar dört defa görüşmüştü. Yapılan zirve iki isim arasındaki 5. görüşme olarak kayıtlara geçti.

Beyaz Saray'a göre bu görüşme, aralık ayı başında yapılan bir telefon görüşmesinde Netanyahu'nun ziyaret fikrini dile getirmesi ve Trump'ın da bundan memnun olacağını belirtmesinin akabinde Başbakan'ın ekibinin harekete geçmesi neticesinde belirlenmiş oldu.