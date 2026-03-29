ABD, IKBY Başkanı Barzani'nin konutuna yönelik İHA saldırısını kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki konutuna düzenlenen kamikaze insansız hava aracı saldırısını kınadı. Saldırının Irak'ın egemenliğine ve istikrarına doğrudan bir tehdit olduğu vurgulandı.

ABD, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki konutuna kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu eylemin Irak'ın egemenliği, istikrarı ve birliğine doğrudan bir saldırı olduğu bildirildi.

Açıklamada, İran'ın "vekil güçleri" tarafından Barzani'nin konutuna düzenlendiği öne sürülen saldırı "şiddetle" kınandı, bu saldırıların Irak'taki güvenlik durumunu daha da istikrarsızlaştırdığı ifade edildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin Duhok'taki konutuna İHA ile saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırı, İran Dışişleri Bakanlığı ve Devrim Muhafızları Ordusu tarafından da kınanmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
500

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti

Beklenen son! Yasak aşk iddiaları istifa ile noktalandı
Şehri ayağa kaldıran olay! Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Şehri ayağa kaldıran olay! Oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Pakistan, İran'a gıda ihracatına izin verdi

Komşusundan İran'a rahat nefes aldıracak karar! Resmen izin verdiler
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular

Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti

Beklenen son! Yasak aşk iddiaları istifa ile noktalandı
Banka hesabını kiraladığı kişilere ulaşamayınca arkadaşlarını kaçırıp darbettirdi

Banka hesaplarını kiraladı, ulaşamayınca hıncını arkadaşlarından aldı
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...

Canlı yayında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...