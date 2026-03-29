ABD, IKBY Başkanı Barzani'nin konutuna yönelik İHA saldırısını kınadı

ABD, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok'taki konutuna kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu eylemin Irak'ın egemenliği, istikrarı ve birliğine doğrudan bir saldırı olduğu bildirildi.

Açıklamada, İran'ın "vekil güçleri" tarafından Barzani'nin konutuna düzenlendiği öne sürülen saldırı "şiddetle" kınandı, bu saldırıların Irak'taki güvenlik durumunu daha da istikrarsızlaştırdığı ifade edildi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin Duhok'taki konutuna İHA ile saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırı, İran Dışişleri Bakanlığı ve Devrim Muhafızları Ordusu tarafından da kınanmıştı.