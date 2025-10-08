ABB'ye konser soruşturmasında 14 kişi hakkında iddianame

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasındaki konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük soruşturması kapsamında 5'i tutuklu 14 kişiden 8'ine, 'Zincirleme şekilde nitelikli zimmet' suçundan 31 yıl 6'şar ay, 6'sına ise 'Nitelikli zimmet' suçundan 18'er yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamalarında kamu zararı oluştuğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre, 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 TL zarara uğratıldığı tespiti üzerine 14 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

'İHALELER SÜREKLİ AYNI FİRMALARA VERİLDİ'

Soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, 2021–2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerde yapılan harcamalarla ilgili iddiaların, çeşitli haber siteleri ve sosyal medya paylaşımlarında gündeme gelmesinin ardından, bu durumun ihbar kabul edilerek 12 Kasım 2024'te re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Dosya kapsamındaki tüm bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirmede, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt'un, organizasyon firması sahipleri Selahattin Çelikkaya ve Onur Evren ile anlaşarak, konser ihalelerinin sürekli aynı firmalara verilmesini sağladığı belirtildi. Selahattin Çelikkaya ve Onur Evren'in, Bozkurt ile samimi oldukları, sık sık belediyedeki makam odasına gittikleri, doğrudan temin yöntemiyle yapılacak konserleri kendi aralarında paylaştıkları ve bu konuda önceden pazarlık yaptıkları tespit edildi. Ancak bu görüşmelere ilişkin herhangi bir belge bulunmadığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan diğer şüphelilerin de durumdan haberdar oldukları belirtildi.

'BELGELERE GÖRÜNÜM KAZANDIRILMAYA ÇALIŞILDI'

Savcılık, şüphelilerin ihale yasasında yer alan temel usulleri uygulamak yerine 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/b maddesini kullanarak, ihtiyaçla ilgili özel bir hakka sahip olmayan aynı şirketlere menfaat sağladıklarını, teknik şartname hazırlanmadan yapılan konser alımlarına sonradan mevzuata aykırı belgeler düzenleyerek yasal görünüm kazandırmaya çalıştıklarını belirtti. Belediye görevlileri Haluk Erdemir, Hüseyin Zehir, Alp Aykut Çıngır, Celal Akbaş ve Kurtuluş Bakır'ın da usulsüzlükleri bilmelerine rağmen bu işlemlere katıldıkları, Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt'un emekli olmasına rağmen fiilen görevine devam ettiği ve şirketlerle önceden yapılan anlaşmalara göre ihale evraklarını sonradan düzenlediği ifade edildi.

İddianamede, belediye tarafından gerçekleştirilen 32 konser hizmeti alımının 31'inin, Bozkurt'un başında bulunduğu daire tarafından Enfest, Festiva, Evren Teknik Grup ve Universe Prodüksiyon adlı şirketlere verildiği, bu firmaların sahiplerinin Selahattin Çelikkaya, Onur Evren ve eşi Sıla Evren olduğu belirtildi. Geriye kalan 11 Eylül 2024'te Polatlı'da düzenlenen Derya Bedavacı konserinin ise resmiyette farklı firmalar üzerinden gösterilmesine rağmen, gerçekte Üstün Alpay'a ait Craft Sanat Organizasyon tarafından yapıldığı, bu konser için düzenlenen 4 milyon 750 bin lira + KDV tutarındaki proforma faturanın imzasız ve kaşesiz olduğu kaydedildi.

'İHALE EVRAKLARI DİKKATSİZ VE ÖZENSİZ HAZIRLANDI'

Savcılık, benzer şekilde diğer konserlere ait belgelerde de usulsüzlük tespit edildiğini, Edis Görgülü konseri için 57 milyon 53 bin lira, Derya Bedavacı konseri için 4 milyon 750 bin lira, Mert Demir konseri için 9 milyon 235 bin lira, Semicenk konseri için 7 milyon 870 bin lira, Merve Özbey konseri için 4 milyon 200 bin lira ve Mor ve Ötesi konseri için 59 milyon 600 bin lira tutarındaki proforma faturaların imzasız ve kaşesiz olduğunu, belgelerde sadece firmaların isim ve adreslerinin yer aldığını belirtti. Belediyede görevli personelin bu belgeleri denetlemeden onayladığı, ihale evraklarını dikkatsiz ve özensiz hazırladığı ifade edildi.

'PİYASA ARAŞTIRMASI YAPILMADI'

İddianamede ayrıca Melek Mosso konseri için teknik şartname hazırlanmadan önce proforma fatura düzenlendiği, bunun da işlemlerin önceden kararlaştırıldığını gösterdiği kaydedildi. Konser alımlarında piyasa araştırması yapılmadığı, ihale işlemlerinin yalnızca tek firmadan alınan proforma faturalarla usulen tamamlandığı, belgelerde 'sanatçı konseri gerçekleştirilmesi hizmet alım işi' ibaresi dışında hiçbir detayın yer almadığı ifade edildi.

Savcılık, bilirkişi raporuna göre belediyeden bu firmalara toplam 154 milyon 453 bin 221 lira aktarıldığını belirterek, konser alımlarının piyasa rayicinin çok üzerinde bedellerle yapıldığını ve nitelikli zimmet suçunun işlendiğini değerlendirdi. İddianamede, kamu görevlilerinin görevleri gereği koruma ve gözetimindeki kamu parasını kendi veya başkası yararına kullanarak firmaların lehine zimmetlerine geçirdikleri, eylemlerin farklı tarihlerde aynı amaçla gerçekleştirildiği gerekçesiyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği ifade edildi.

31 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, sanıklardan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya, Universe Prodüksiyon Şirketi sahibi Sıla Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon ortağı Kaan Alp ile ABB çalışanı Celal Akbaş hakkında, 'Zincirleme şekilde nitelikli zimmet' suçundan 31'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Ayrıca belediye çalışanları Arda Akman, Alp Aykut Çıngır, Kurtuluş Bakır, Eren Demir, Levent Erdoğan ve Craft Sanat Organizasyon Şirketi sahibi Üstün Alpay hakkında ise, 'Nitelikli zimmet' suçundan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.