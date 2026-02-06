Haberler

ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti

Güncelleme:
Danıştay'ın Melih Gökçek hakkında soruşturma izni verilmemesine yönelik İçişleri Bakanlığı kararını kaldırmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın soruşturmada tanık olarak dinlenmesi talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Arınç, Gökçek için "Ankara'yı parsel parsel sattı" ifadelerini kullanmıştı.

  • Danıştay, Melih Gökçek hakkında 'imar planı değişiklikleri yoluyla haksız menfaat sağlandığı' iddiasıyla yapılan şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı.
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın tanık olarak dinlenmesi talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dilekçesinde, Bülent Arınç'ın Melih Gökçek ile ilgili iddialarının sorulması üzerine '10 yıldır beni çağıracak bir savcı çıkmadı' sözleri hatırlatıldı.

"BÜLENT ARINÇ SENİ İSTEMİYORUZ"

İlk 'Çözüm Süreci'nde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece yönelik açıklamalarını eleştiren dönemin Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'a dönemin AK Partili Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) )Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından "Bülent Arınç seni istemiyoruz" açıklamaları sonrası parti içi tartışmalar başlamıştı.

"ANKARA'YI PEŞKEŞ ÇEKTİ"

Arınç'ın Gökçek'e yanıt olarak "Terbiyesiz, haysiyetli biri değil" sözleri sonrası tartışma daha da alevlenmiş ve en son Bülent Arınç, Gökçek'i Ankara'yı peşkeş çekmekle suçlamış ve "Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Ben buyum. Her şeyimle karşınızdayım. Amerika'ya giden benim ben bunları gizlemedim ki. Ama Gökçek bunlardan daha fazlasını yapmıştır. Bu yapının kucağında oturmuş, bu yapıya Ankara'ya parsel satmıştır. Zengin işadamlarına okul yaptırmıştır" ifadesini kullanmıştı.

ARINÇ'IN AÇIKLAMALARI HATIRLATILDI

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın eski ABB Başkanı Melih Gökçek'e yönelik suç duyuruları İçişleri Bakanlığı'nın izin vermemesi nedeniyle araştırılmamıştı. Danıştay Birinci Dairesi, eski ABB Başkanı Melih Gökçek ile dönemin belediye yöneticileri hakkında "imar planı değişiklikleri yoluyla haksız menfaat sağlandığı" iddiasıyla yapılan şikayetin "işleme konulmamasına" ilişkin İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı.

"10 YILDIR BENİ ÇAĞIRACAK BİR SAVCI ÇIKMADI"

Bu gelişmenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaparak, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'de katıldığı bir programda Melih Gökçek ile ilgili iddialarının sorulması üzerine "Söylediklerimden bir gram sapmadım. 10 yıldır beni çağıracak bir savcı çıkmadı" sözleri de hatırlatılarak, Arınç'ın dinlenmesini talep etti.

"DELİLLERİMİZ KAYBOLMAKTADIR"

ABB'nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçede, eski Başkan Melih Gökçek'in FETÖ ile bağlantılı olduğu yönünde basına yansıyan haberler ve Melih Gökçek'in açıklamalarına yer verildi. Dilekçede, "Şikayetimize konu durumda incelenmesi gereken onlarca husus bulunmakta olup bunların her biri yargılamayı gerektirecek niteliktedir. Ne yazık ki 5 yıldır iddialarımıza ilişkin deliller toplanmamaktadır. Yetkili merci, herhalde yukarıda belirtilen süreler içinde kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda karar vermek zorundadır. Halihazırda 5 yıldır devam eden bu soruşturmada delillerimiz kaybolmaktadır" denildi.

Dilekçede, "Şüpheliler hakkında kamuoyuna açık beyanları bulunan Bülent Arınç'ın tanık sıfatıyla ivedilikle ifadesinin alınması yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu raporlarında yer alan her bir parsel yönünden ayrı ayrı inceleme yapılmasına, Danıştay 1. Dairesi'nin 25 Aralık 2025 tarihli kararında belirtilen hususlar doğrultusunda kapsamlı bilirkişi incelemesi yaptırılması" talep edildi. Dilekçede, "Plan değişikliklerinin parçacıl nitelikte olup olmadığı ve bireysel menfaat sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi, şüpheliler hakkında gecikmeksizin soruşturma izni verilmesi" istendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDragoz:

Danıştay o gün için soruşturma izni verilmeme kararını iptal etmiş bu gün bakanlığın iziğn yetkisi hala devam ediyor tekrar izin vermezsse yine 5 yıl sonra iptal olur ve böyle gider bu hikaye izne ne gerek var zamanın başbakan yardımcısı zamanın meclis başkanının açık beyanı varken daha ne istenir bir kişiyi yargılamak için ama maalesef akp adaleti her şeye muktedir

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüso Fıso:

Hiç heveslenmeyelim, Arınç üstün kıvraklığıyla yanlış anlaşılmıştır.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkorsan71:

şimdi yaprağı yedin osinin babası meli efendi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

