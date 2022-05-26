ABB can dostlar için Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini başlattı - Haberler

ABB can dostlar için Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini başlattı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvan dostu projelere imza atarak örnek olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini Başkent'te başlattıklarını açıkladı. Yeni projeyle özel hayvan hastanelerinde bir gün dinlendirildikten sonra kısırlaştırma operasyonu yapılacak olan sokak hayvanları, 5 günlük tedavi sürecinin ardından doğal yaşam ortamlarına bırakılacak. ABB, yılda ortalama 25 bin sokak hayvanını kısırlaştırmayı hedefliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'hayvan dostu' uygulamalarıyla sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın Sokak hayvanlarıyla ilgili son dönemde artan şikayetler üzerine başlattığı özel projeyi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıkladı. Yavaş, "Can dostlarımız için Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini başlattık. Rehabilitasyon merkezimiz ve anlaştığımız özel klinikler aracılığıyla yılda 25 bin dostumuzu kısırlaştıracak, kontrolsüz popülasyon artışını da engelleyeceğiz" dedi.

Hedef; yılda ortalama 25 bin sokak hayvanını kısırlaştırmak

Gönüllü hayvanseverler, sivil toplum kuruluşları ve ilçe belediyeleri ile sokak hayvanlarının sağlığı için ortak projeler üreten ve ilçe belediyelerine kısırlaştırma desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi şimdi de özel hastanelerle yaptığı protokol kapsamında Türkiye'nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğine imza atmış oldu.

Bir yandan kısırlaştırma işlemini kendi imkanlarıyla sürdüren ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bir yandan da Özel Hayvan Hastaneleri Derneği ile yaptığı protokolün ardından çıktığı ihaleyle özel bir firmadan hayvan toplama desteği almaya başladı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak Başkent'te kısırlaştırma çalışması yapmayı hedeflediklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, örnek projeyi anlattı:

"Sokak hayvanları popülasyonunun büyükşehirlerde çok hızlı artması sonucu istenmeyen olaylar yaşanmakta ve yoğun şikayetler alınmaktadır. Bu anlamda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bütün belediyelerimize örnek olacak bir çalışma başlatıyoruz. Ayda bin hayvandan az olmamak üzere sokak hayvanlarının yakalanma ihalesini de gerçekleştirdik. Toplanacak can dostlarımızı hem kendi kliniklerimizde hem de OHHAD ile yapmış olduğumuz proje kapsamında özel hayvan hastanelerinde bir gün dilendirip ertesi gün kısırlaştırma operasyonu yapılacak ve 5 gün postoperatif bakımları tamamlandıktan sonra alındıkları ortama tekrar geri bırakılacak. Ankara Büyükşehir Belediyemizce bu şekilde yılda ortalama 25 bin kısırlaştırma operasyonunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz."

Sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerine kendi bünyesindeki veteriner hekimlerle ve Ankara'da bulunan 11 özel hayvan hastanesi ile sürdüreceklerini ifade eden Aslan, 25 ilçe belediyesinin de katkılarıyla Başkent'te yılda 55 bin kısırlaştırma yapılabileceğine dikkat çekti.