ABB Başkanı Yavaş, koltuğunu çocuklara devretti

ABB Başkanı Yavaş, koltuğunu çocuklara devretti
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilk ve orta dereceli okullarda okuyan çocuklara bıraktı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilk ve orta dereceli okullarda okuyan çocuklara bıraktı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Yavaş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ünsal Çolak'ın da katılımıyla düzenlenen temsili devir teslim töreninde, başkanlıkta ilk ve orta dereceli okullarda okuyan çocuklar ile buluştu.

Burada konuşan ABB Başkanı Yavaş, çocukların yönetim süreçlerine katılımını önemsediklerini ve belediye bünyesinde çocuk meclisi bulunduğunu hatırlatarak, teknoloji ve dijital dünya üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

Yavaş, yeni neslin daha erken yaşta dünyayı tanıdığını ancak ekran bağımlılığına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Sosyal destek projelerine de değinen Yavaş, ekonomik durumu yetersiz öğrenciler için kantin kartı, kırtasiye yardımı ve ücretsiz ulaşım gibi uygulamaların sürdüğünü belirterek, "Biliyorsunuz ülkemizde herkesin geliri aynı değil. Geliri çok daha düşük olan aileler var. Durumu iyi olmayan çocuklar okula gittikleri zaman bazen aç kalıyorlar, bir harçlık alamıyorlar. ABB olarak onlara kantin kartı veriyoruz. Onlar da bütün arkadaşlarıyla beraber kantinden alışverişlerini yapsın diye. Her yıl 150-200 bin öğrenciye kırtasiye desteğinde bulunuyoruz. Özellikle söylüyorum amblemiz falan hiçbir şey yok." diye konuştu.

Ankara'daki park ve yeşil alan yatırımlarına da değinen Yavaş, şehirde milyonlarca metrekarelik yeni yeşil alan oluşturduklarını, çocukların ve ailelerin güvenle vakit geçirebileceği alanlar inşa ettiklerini söyledi.

Yavaş, "Ankara'yı birlikte yönetelim" mesajı vererek, çocuklardan da yaşadıkları çevreyle ilgili öneri ve şikayetlerini iletmelerini istedi.

Program, öğrencilerin temsili başkanlık deneyiminin ardından hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
