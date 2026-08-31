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AB Basra Körfezi Uçuş Uyarısını 2026'ya Uzattı

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AB, artan jeopolitik riskler nedeniyle Basra Körfezi'ndeki sivil uçuş uyarısını 30 Eylül 2026'ya kadar uzattı. Riskler sürerken, bazı havalimanlarına iniş-kalkış için risk azaltıcı önlemler şart koşuldu; İran, Irak ve Lübnan hava sahaları için uçuş yasağı sürüyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) uçuş emniyeti kurumu, bölgede artan jeopolitik riskler nedeniyle Basra Körfezi'ne yönelik "uçuş uyarısı"nın süresini 30 Eylül 2026'ya kadar uzattı.

Köln merkezli Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Orta Doğu ve Basra Körfezi'ne ilişkin Çatışma Bölgesi Bilgi Bülteni (CZIB) kapsamındaki uyarısını güncelledi.

Buna göre, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava sahalarını kapsayan Basra Körfezi üzerindeki sivil uçuş uyarısı, 30 Eylül 2026'ya kadar uzatıldı.

Yeni tavsiye kararı, ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin temmuz ayı sonundan bu yana ilk kez tırmanmasının ardından geldi.

Kapsam daraltıldı, riskler sürüyor

EASA, daha önce söz konusu ülkelerin tüm hava sahalarından kaçınılmasını öneren genel tavsiyesini de daralttı. Yeni bültende, Basra Körfezi sularında risklerin yüksek kalmaya devam ettiği aktarılırken, etkilenen Uçuş Bilgi Bölgeleri'ndeki (FIR) havalimanlarına iniş ve kalkışların "yeterli risk azaltıcı önlemler alınması" kaydıyla gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Hava yolu şirketlerine bu ülkelerin kara kesimleri üzerinde uçarken ihtiyatlı olmaları çağrısı yapılırken, Umman'ın Maskat uçuş bilgi bölgesi içindeki Umman Körfezi suları üzerinde de uçuş yapılmaması gerektiği kaydedildi.

Ürdün kısıtlaması kaldırıldı

EASA, hava yolu şirketlerine Ürdün hava sahasından kaçınmaları yönündeki eski tavsiyesini kaldırdı ancak 30 Eylül'e kadar bu bölgede de temkinli olunmasını önerdi.

Öte yandan kurum, İran, Irak ve Lübnan hava sahalarında sivil uçuş yapılmaması yönündeki mevcut tavsiye kararının süresini de eylül ayı sonuna kadar uzattı. Ancak Lübnan'ın başkenti Beyrut'a varış veya kalkış yapacak uçuşların, yaklaşmanın denizden başlaması ya da kalkışın deniz üzerinde sonlanması şartıyla gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Hava savunma sistemleri sivil uçaklar için risk oluşturuyor

Avrupa Komisyonu ve üye devletlerden gelen veriler doğrultusunda hazırlanan bültende, bölgedeki güvenlik durumunun istikrarsızlığını koruduğu vurgulandı.

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol çabaları, ticari gemilere yönelik tekrarlanan saldırılar ve ABD'nin askeri üslerinin varlığı nedeniyle füze veya İHA saldırısı riskinin yüksek olduğu vurgulandı. Bölgedeki ulusal ve ABD hava savunma sistemlerinin yüksek teyakkuz durumunda olmasının, sivil uçakların yanlış teşhis edilmesi ve hedef alınması riskini artırdığı belirtildi.

EASA, AB hava yolu operatörleri için risk durumunu yakından izlemeye devam edeceğini de bildirdi.

Kaynak: AA
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