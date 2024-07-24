Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Ossowski'ye veda resepsiyonu düzenledi

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak atanan Büyükelçi Thomas Ossowski'ye Brüksel'de veda resepsiyonu düzenledi.

Kaymakcı'nın ev sahipliğinde Brüksel'deki Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde düzenlenen resepsiyonda, Ossowski Ankara'ya uğurlandı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Kaymakcı, Büyükelçi Ossowski'nin çok olumlu ve enerji dolu bir insan olduğuna dikkati çekerek, kendisine Ankara'daki yeni görevinin Avrupa medeniyetinin beşiği olan Türkiye'yi keşfetme fırsatı sunacağını belirtti.

Kaymakcı, Ossowski'nin AB'yi temsil edecek olmasından memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Ossowski'nin geçmişte güvenlik konularını da çalıştığını hatırlatan Kaymakcı, Türkiye ve AB'nin savunma ve güvenlik alanında ortak çalışabileceğine işaret etti.

"Gelecek 4 yıl boyunca ilişkileri kuvvetlendirmeye yoğunlaşacağım"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak atanan Büyükelçi Thomas Ossowski de diplomatik gelenekten dolayı güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmasının ardından ilişkilerin içeriği konusunda konuşabileceğini, ancak AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu söyledi.

Ossowski, Türkiye'nin AB'nin stratejik ortağı olan aday ülke konumunda olduğunu vurgulayarak, gelecek 4 yıl boyunca ilişkileri kuvvetlendirmeye yoğunlaşacağını ifade etti.

Ankara'ya eşi ve 2 çocuğuyla gideceği için mutlu olduğunu belirten Ossowski, halihazırda Brüksel'de büyükelçi olarak görev yaptığı Siyasi ve Güvenlik Komitesinin diplomatik tecrübesine önemli katkıları olduğunu anlattı.

Veda resepsiyonuna, çok sayıda büyükelçi, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri ve çeşitli AB kurumlarından yetkililer katıldı.