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Ab-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

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Güven mektubunu 22 Ekim 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunan Avrupa Birliği (AB) - Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski Anıtkabir'i ziyaret etti. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan Ossowski, Anıtkabir Özel Defteri’ne, "Tüm terör eylemlerini kınıyoruz. Bu vesileyle, dünkü menfur terör eyleminde hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor ve Türk Milleti ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" diye yazdı.

(ANKARA) - Güven mektubunu 22 Ekim 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunan Avrupa Birliği (AB) - Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski Anıtkabir'i ziyaret etti. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koyan Ossowski, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Tüm terör eylemlerini kınıyoruz. Bu vesileyle, dünkü menfur terör eyleminde hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor ve Türk Milleti ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" diye yazdı.

Güven mektubunu 22 Ekim 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunan AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ossowski, bugün Anıtkabir'i ziyaret ederek ulu önder Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Ossowski'ye eşi ve Delegasyon'dan çalışma arkadaşları da eşlik etti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Büyükelçi Ossowski, Defter'e şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak bıraktığınız eserler ve kazanımlar, Türkiye'nin güçlü ve gururlu bir ulus olarak dünya toplumları arasındaki yerini almasının temelini oluşturmaktadır.

Demokrasi, insan hakları, barış ve güvenliğe olan bağlılık, ekonomik ve sosyal ilerleme Avrupa Birliği ve AB'ye aday olan Türkiye'nin paylaştığı ortak değerlerdir. Değerlerimizin ve BM Şartı'nın sadece ortak komşuluk alanımızda değil, dünya genelinde korunmasını sağlamak amacıyla stratejik ortaklar olarak birlikte çalışıyoruz. Bizleri bir arada tutan güçlü siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel bağlarımızdır.

Tüm terör eylemlerini kınıyoruz. Bu vesileyle, dünkü menfur terör eyleminde hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimizi sunuyor ve Türk Milleti ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz.

Ortak irademizin iş birliğimizi artıracağına, köklü ilişkilerimizi güçlendireceğine ve müreffeh ve barışçıl bir ortak geleceğin inşasına katkı sağlayacağına olan inancımla görevime başlıyorum. Mirasınızı saygı ve hayranlıkla anıyorum."

Büyükelçi Ossowski, Anıtkabir'de düzenlenen törenin ardından resmen görevine başladı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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