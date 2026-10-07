AB Komisyonu Üyesi Kos, koşullar sağlanırsa 2030'a kadar en az 2-3 yeni üye olabilir dedi

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, aday ülkelerin gerekli koşulları yerine getirmeleri halinde 2030'a kadar en az iki veya üç yeni üyenin Birliğe katılabileceğini belirtti.

Kos, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosunda, genişleme hazırlığına ilişkin görüş alışverişi oturumunda konuştu.

Daha geniş bir Birliğe hazırlık çalışmalarını anlatan Kos, genişlemenin AB kurumlarının işleyişini daha esnek ve etkin hale getirmek için fırsat sunduğunu ifade etti.

Katılım sürecinin ara aşamalarındaki kararların hızlandırılabileceğine işaret eden Kos, süreçte yaklaşık 150 ara adım bulunduğunu, aday ülkeye mektup gönderilmesi için bile oy birliği gerektiğini söyledi.

Kos, mevcut antlaşmaların sunduğu imkanlar kullanılarak karar alma süreçlerinin iyileştirilebileceğini dile getirdi.

Bir grup üye ülkenin belirli alanlarda işbirliğini ilerletmesine, diğerlerinin ise daha sonra katılmasına imkan sağlayan güçlendirilmiş işbirliği yönteminden daha fazla yararlanılabileceğini belirten Kos, Ukrayna'ya destek kredisi ve Avrupa Kamu Savcılığını örnek gösterdi.

Komisyonun üye sayısının azaltılması önerisi

Konuşmasının ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kos, hazırlıkların yalnızca yeni üyelerin katılımıyla sınırlı olmadığını, AB'nin kendi kurumlarının işleyişini de kapsadığını vurguladı.

Kos, AB Komisyonunda her üye ülkeden bir temsilci bulunması yerine, Komisyon üyelerinin toplam sayısının üye ülke sayısının üçte ikisiyle sınırlandırılmasını önerdiklerini söyledi. Mevcut AB antlaşmalarının buna imkan tanıdığını aktaran Kos, önerinin hayata geçirilmesinin üye ülkelerin desteğine bağlı olduğunu ifade etti.

Genişleme sürecinin geleceğine ilişkin soruya Kos, "Gerekli adımları atmaları halinde 2030'a kadar en az iki veya üç yeni üye ülkemiz olabileceğini görüyorum." yanıtını verdi.

Ülkeleri AB üyeliğine zorlamadıklarını vurgulayan Kos, aday olmayı seçen ülkelerden ise yükümlülüklerini yerine getirmelerini beklediklerini söyledi.

Jeopolitik yaklaşımın reformlara dayalı üyelik sürecinin yerini aldığı yönündeki eleştirilere karşı çıkan Kos, jeopolitiğin genişlemenin neden önemli ve öncelikli olduğunu açıkladığını, her ülkenin kendi başarısının ise hangi koşullarda ve ne zaman katılabileceğini belirlediğini kaydetti.

Sırbistan'a somut adım çağrısı

Kos, Sırbistan'ın katılım sürecinde en ileri durumdaki adaylar arasında bulunmadığını belirterek, ülkenin daha fazla ilerleme sağlaması gerektiğini söyledi.

Sırbistan hükümetinin üyelik isteğini dile getirmenin ötesinde somut adımlar atması gerektiğini vurgulayan Kos, özellikle AB'nin stratejik yönelimine ve ortak dış ve güvenlik politikasına uyuma işaret etti.

Bosna Hersek'e ilişkin soruya ise Kos, yol haritasının ancak katılım süreci ilerlediğinde anlam taşıyacağının, ülkedeki liderlerin üyelik konusunda ciddi olmaları halinde sürecin ilerletilebileceğinin altını çizdi.

İkili anlaşmazlıkların katılım sürecinde yer almaması gerektiğini vurgulayan Kos, üye ve aday ülkelere bu meseleleri ikili düzeyde çözmeleri çağrısında bulundu.

Kos, oy birliğini tamamen kaldırmak istemediklerini, bazı aşamalarda daha etkin karar alınmasını önerdiklerini, üye ülkelerden bu konuda farklı tepkiler aldıklarını aktardı.

Katılım antlaşmasının imzalanması ile üyeliğin gerçekleşmesi arasındaki dönemde reformların uygulanmasını daha yakından izleyeceklerini bildiren Kos, mevcut üye ülkelerde hukukun üstünlüğünün korunması için AB Antlaşması'nın 7. maddesinin daha etkin kullanılmasını da üye ülkelerle görüşmeyi önerdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA