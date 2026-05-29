Haberler

AB deneysel hantavirüs ilaçlarını teslim aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, hantavirüs enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılma potansiyeli olan deneysel antiviral ilaç Favipiravir'den 1400 tablet teslim aldı. Japonya işbirliğiyle sağlanan ilaçlar Fransa, İspanya ve Hollanda'ya gönderildi.

Avrupa Birliği (AB), hantavirüs enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılma ihtimali bulunan deneysel antiviral ilaç Favipiravir'den 1400 tablet teslim aldı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Japonya ile yürütülen işbirliği kapsamında sağlanan ilacın Fransa, İspanya ve Hollanda'ya gönderildiği bildirildi.

İlacın hantavirüs tedavisi veya önlenmesi amacıyla henüz onaylanmadığı kaydedilen açıklamada, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) ulusal protokoller çerçevesinde Favipiravir'i şefkatli kullanım veya klinik araştırma kapsamında değerlendirilebilecek aday ilaçlardan biri olarak belirlediği ifade edildi.

Açıklamada, ilaçların, Japonya'daki Fujifilm Pharmaceuticals şirketinin bağışıyla, Japon makamları ve Tokyo'daki AB Delegasyonunun desteğiyle temin edildiği aktarıldı.

AB Komisyonu, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen salgının ardından üye ülkelerle temas halinde olduğunu, olası tıbbi karşı önlemlere erişimi hızlandırmak ve antiviral ilacın sevkiyatını koordine etmek için çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Komisyon ayrıca, ilerleyen haftalarda yeni vakaların görülmesi ihtimaline karşı hazırlıkları güçlendirmek amacıyla ek ilaç dozlarının temini için acil satın alma prosedürleri başlattığını duyurdu.

Hantavirüs nedir?

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen hastalık, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Yaralılar var

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu! Yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamdi Ulukaya'dan 24 Erzincanspor'a dev sponsorluk

O şehrin takımına rekor sponsorluk: 2 seneye Süper Lig'e çıkabilirler
Tedesco geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Tedesco geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
Aziz Yıldırım'ın kızından İsmail Kartal sorusuna olay tepki: Herkes aynı yorumu yapıyor

Babasına sorulan soruya kafasını sallayarak verdiği yanıt olay oldu
Latin Amerika'da 5 ülke organize suçla mücadelede 'Santiago Taahhüdü' imzaladı

Latin Amerika'dan suç örgütlerine ortak mücadele kararı
Toroslar'dan topluyor, Avrupa'dan bile sipariş yağıyor! Gramı 18 TL'ye kadar çıkıyor

Toroslar'dan topluyor, Avrupa'dan bile sipariş yağıyor
Icardi için yolun sonu! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Amedspor'dan Icardi'ye inanılmaz teklif! Anında yanıt verdi

Amedspor'dan Icardi'ye inanılmaz teklif! İşte yanıtı